Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 2026 mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2026 yılı için yayınladığı mesajında 2026 yılında da barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2026 yılı için yayınladığı mesajda geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Gazze'den Ukrayna'ya, Güney Kafkasya'dan Afrika Boynuzu'na uzanan geniş coğrafyada krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktığını vurgulayarak "2026'da da aynı kararlılıkla; barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE DENGELİ VE GERÇEKÇİ DIŞ POLİTİKA!

Bakan Fidan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

 

Geçtiğimiz yıl Türkiye; Gazze'den Ukrayna'ya, Güney Kafkasya'dan Afrika Boynuzu'na uzanan geniş coğrafyada krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; çok boyutlu, ön alıcı, dengeli ve gerçekçi bir dış politika izledik. Milli çıkarlarımızı korumak, haklı davalarımızı savunmak ve Türkiye'nin ağırlığını hissettirmek için durmaksızın çalıştık.

2026'da da aynı kararlılıkla; barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor; 2026'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

