Sadettin Saran kararını açıkladı

Aralık ayı sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran’ın ismi medyada geniş yer bulmuştu. Adli Tıp Kurumu tarafından alınan saç örneğinde kokain testinin pozitif çıktığı yönündeki raporlar, spor ve siyaset dünyasında deprem etkisi yarattı.

Saran, bu iddialara karşı şu savunmayı yaptı:

Kan ve İdrar Testleri Negatif: Saran, kısa süreli kullanımı gösteren kan ve idrar testlerinin temiz çıktığını hatırlatarak, saç testindeki sonuca itiraz etti.

"Hayatım Boyunca Görmedim": Pozitif çıkan maddeyi ömrü boyunca yakından dahi görmediğini savunan Saran, testlerin bağımsız uluslararası kuruluşlarda tekrarlanması için başvuruda bulundu.

"Emanet İlaç" ve "Şaka" Savunması: Bazı haberlerde villasında bulunan maddelerin "kızının ilacı" olduğu iddia edilse de, Saran bunların kahve, lavanta ve adaçayı kalıntıları olduğunu; medyaya sızan bazı mesajların ise yalnızca dostlar arası bir şakadan ibaret olduğunu belirtti.

"Hukukun Kararından Önce Manşetler Hüküm Verdi"

Saran, bugünkü açıklamasında özellikle medya kuruluşlarına tepki gösterdi. Masumiyet karinesinin hiçe sayıldığını belirten Saran, "Evimin üzerinde drone uçuranlardan, asılsız manşetlerle hüküm verenlere kadar herkesle yargı önünde hesaplaşacağız" dedi. Kulübün finansal özgürlüğe çok yakın olduğu bir dönemde bu iddiaların çıkmasını manidar bulduğunu ifade etti.

Sezon Sonu Seçim Kararı

Camiadaki belirsizliği sonlandırmak adına kritik kararı açıklayan Saran, şu ifadeleri kullandı: