  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem Sadettin Saran kararını açıkladı
Gündem

Sadettin Saran kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sadettin Saran kararını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Aralık ayı sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran’ın ismi medyada geniş yer bulmuştu. Adli Tıp Kurumu tarafından alınan saç örneğinde kokain testinin pozitif çıktığı yönündeki raporlar, spor ve siyaset dünyasında deprem etkisi yarattı.

 

Saran, bu iddialara karşı şu savunmayı yaptı:

  • Kan ve İdrar Testleri Negatif: Saran, kısa süreli kullanımı gösteren kan ve idrar testlerinin temiz çıktığını hatırlatarak, saç testindeki sonuca itiraz etti.

  • "Hayatım Boyunca Görmedim": Pozitif çıkan maddeyi ömrü boyunca yakından dahi görmediğini savunan Saran, testlerin bağımsız uluslararası kuruluşlarda tekrarlanması için başvuruda bulundu.

  • "Emanet İlaç" ve "Şaka" Savunması: Bazı haberlerde villasında bulunan maddelerin "kızının ilacı" olduğu iddia edilse de, Saran bunların kahve, lavanta ve adaçayı kalıntıları olduğunu; medyaya sızan bazı mesajların ise yalnızca dostlar arası bir şakadan ibaret olduğunu belirtti.

 

"Hukukun Kararından Önce Manşetler Hüküm Verdi"

Saran, bugünkü açıklamasında özellikle medya kuruluşlarına tepki gösterdi. Masumiyet karinesinin hiçe sayıldığını belirten Saran, "Evimin üzerinde drone uçuranlardan, asılsız manşetlerle hüküm verenlere kadar herkesle yargı önünde hesaplaşacağız" dedi. Kulübün finansal özgürlüğe çok yakın olduğu bir dönemde bu iddiaların çıkmasını manidar bulduğunu ifade etti.

 

Sezon Sonu Seçim Kararı

Camiadaki belirsizliği sonlandırmak adına kritik kararı açıklayan Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçemizin şampiyonluk yolundaki konsantrasyonunu ve transfer çalışmalarını bozmamak adına görevimi sezon sonuna kadar sürdüreceğim. Ancak şahsıma yönelik bu saldırıların kulübe zarar vermemesi için, sezon biter bitmez kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a götüreceğiz."

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'
Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Spor

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…
Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…

Gündem

Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Bence devlet görevden almalı, böyle bir kanun yok mu acaba, yasaklı madde kullanan hiç bir kimse, vakıf dernek kulüp, başkanlığı yapamamalı, kötü örnektir, toplum için rol modeldir olmaz kabul edilemez.

ali

Ozgur Ozel taktikleri
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23