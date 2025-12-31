İBB tören yapacak gerekçe buldu! Metro yapamadık alın size vagon

2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla CHP belediyeciliğiyle tanışan İstanbullular, sözü tutulmayan metroların hesabını sormak yerine, 2024’te yeniden İmamoğlu’nu seçtiler. Hiçbir metro ağı inşa etmeyen İmamoğlu ve saz arkadaşları, vasatın altında belediyecilik zihniyetine sahip olduklarını bugün bir kez daha ispat ettiler. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve diğer CHP’liler, aldıkları metro vagonlarının tanıtımını yaparak “bu kadarına da pes” dedirttiler.