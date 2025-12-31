  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem İBB tören yapacak gerekçe buldu! Metro yapamadık alın size vagon
Gündem

İBB tören yapacak gerekçe buldu! Metro yapamadık alın size vagon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB tören yapacak gerekçe buldu! Metro yapamadık alın size vagon

2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla CHP belediyeciliğiyle tanışan İstanbullular, sözü tutulmayan metroların hesabını sormak yerine, 2024’te yeniden İmamoğlu’nu seçtiler. Hiçbir metro ağı inşa etmeyen İmamoğlu ve saz arkadaşları, vasatın altında belediyecilik zihniyetine sahip olduklarını bugün bir kez daha ispat ettiler. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve diğer CHP’liler, aldıkları metro vagonlarının tanıtımını yaparak “bu kadarına da pes” dedirttiler.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı" için alınan metro araçlarının tanıtımı yapıldı.

Ümraniye'deki Behiç Erkin Yerleşkesi'nde yapılan programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, buraya adını veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) kurucusu, aynı zamanda ilk genel müdürü Behiç Erkin'in Kurtuluş Savaşı'nın "lojistik kahramanı" olduğunu söyledi.

Aslan, "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışacak 40 aracın teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, “Bugün araçlarını tanıttığımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda da inşaat yüzde 90 durumuna gelmiş. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son etabını Mayıs 2026'da, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı'nı da 2026'nın son çeyreğinde açacağız. Kaynarca-Pendik Hattı'nı da 2026'nın sonunda açacağız” diye konuştu.

Utanmadan vizyondan bahsetti

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ise konuşmasında şunları söyledi: “2026 vizyonumuzda, geçmiş dönemden kalan, yapımı devam eden, Anadolu yakasındaki hatlarımızı bitirme hedefimiz var.

Konuşmaların ardından Aslan ile beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alın size CHP zihniyetinin en tipik örneği… CHP’li Başkan’ın ‘deprem bölgesi’ çıkışına tepkiler çığ gibi
Alın size CHP zihniyetinin en tipik örneği… CHP’li Başkan’ın ‘deprem bölgesi’ çıkışına tepkiler çığ gibi

Gündem

Alın size CHP zihniyetinin en tipik örneği… CHP’li Başkan’ın ‘deprem bölgesi’ çıkışına tepkiler çığ gibi

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı
CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Gündem

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?
CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Gündem

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Kolay ve basit işlerle,birşeyler yapıyoruz havasıyla vatandaşları kandırma manevraları.

misafir

Utanmadan vizyondan bahsetti diyen utanmazı Allah ıslah etsin sonrasında Belki utanma duygusu gelişir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23