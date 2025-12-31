İBB tören yapacak gerekçe buldu! Metro yapamadık alın size vagon
2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla CHP belediyeciliğiyle tanışan İstanbullular, sözü tutulmayan metroların hesabını sormak yerine, 2024’te yeniden İmamoğlu’nu seçtiler. Hiçbir metro ağı inşa etmeyen İmamoğlu ve saz arkadaşları, vasatın altında belediyecilik zihniyetine sahip olduklarını bugün bir kez daha ispat ettiler. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve diğer CHP’liler, aldıkları metro vagonlarının tanıtımını yaparak “bu kadarına da pes” dedirttiler.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı" için alınan metro araçlarının tanıtımı yapıldı.
Ümraniye'deki Behiç Erkin Yerleşkesi'nde yapılan programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, buraya adını veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) kurucusu, aynı zamanda ilk genel müdürü Behiç Erkin'in Kurtuluş Savaşı'nın "lojistik kahramanı" olduğunu söyledi.
Aslan, "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışacak 40 aracın teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, “Bugün araçlarını tanıttığımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda da inşaat yüzde 90 durumuna gelmiş. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son etabını Mayıs 2026'da, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı'nı da 2026'nın son çeyreğinde açacağız. Kaynarca-Pendik Hattı'nı da 2026'nın sonunda açacağız” diye konuştu.
Utanmadan vizyondan bahsetti
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ise konuşmasında şunları söyledi: “2026 vizyonumuzda, geçmiş dönemden kalan, yapımı devam eden, Anadolu yakasındaki hatlarımızı bitirme hedefimiz var.”
Konuşmaların ardından Aslan ile beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.
