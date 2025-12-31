  • İSTANBUL
Gündem AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Gündem

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

AKOM, milyonlarca insana ev sahipliği yapan İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, mega kent İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

Gece saatlerinden itibaren hafif şekilde başlaması beklenen yağışların perşembe sabahı saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
