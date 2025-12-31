  • İSTANBUL
Dünya

İran içten sarsılıyor: Pezeşkiyan tehlikeyi işaret etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran içten sarsılıyor: Pezeşkiyan tehlikeyi işaret etti

Ekonomik sıkıntıların tetiklediği protestolar devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, birlik çağrısı yaptı: "Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir."

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Merkez Bankası Genel Kurulunun 65'inci toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan, İran'da 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan ve ardından Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hamedan ve Şiraz olmak üzere farklı illere yayılan protestolara ilişkin şunları söyledi: "Bugünkü koşullarda ülke dış baskılara maruz kalmaktadır. Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir. Böyle durumlarda dayanışmayı artırmak baskıların aşılmasında önemli rol oynamaktadır."

Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesine dair de değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, "Bu şartlarda sorumluluk kabul etmek son derece zor ve karmaşık bir iştir. Bu görevi üstlenen herkes, baskılarla, zorluklarla ve eleştirilerle karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI

İran Meclisi, Muhammed Rıza Ferzin yerine Merkez Başkanlığı koltuğuna oturan Abdülnasır Himmeti'yi yeni Merkez Bankası Başkanı olarak onayladı.

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Himmeti'nin "enflasyonun düşürülmesi, döviz rantının ortadan kaldırılarak dövizin kontrol altına alınması ve bankacılık sisteminin düzenlenmesi" şeklindeki üç ana programla faaliyet yürüteceğini belirtti.

İran'dan tehdit: ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş!
İran'dan tehdit: ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş!

Dünya

İran'dan tehdit: ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü
İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

Dünya

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti
İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Dünya

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Yorumlar

Mollar vekiller burokratlar rahat rahat yaşarken

İş tehlikeye girince adı millet cözülüyor. Millet bugune kadar niye önemli deyildi. Siyonistlerin içinizdeki ekonomiyi bu hale getirip milleti ezerek devlet dairelerinde hep molla yakınları köşe oldu. Şimdi onlar iranı kurtarsın. Zorla millete şialık yapıp şafileri yok sayarsanız yaparsanız Allah bu bedeli ödeyeceksiniz
