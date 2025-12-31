  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı

‘Komşusu aç iken tok yiyen bizden değildir’ diyen Peygamber’in ümmetine bu yakışır! Müslümanlar İngilizleri 4’e, zenginleri 10’a katladı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz

Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK’nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı
Yaşam Traktör arkasında kar keyfi!
Yaşam

Traktör arkasında kar keyfi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malatya Akçadağ'da traktörün arkasına bağlanan kütük üzerinde karda sörf yapan gençler, hem eğlenceli hem de tehlikeli anlar yaşadı.

Malatya’da etkisini sürdüren kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Akçadağ ilçesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

 

Yoğun kar yağışının etkisi altındaki kentte özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde, traktör arkasına bağlanan kütük üzerinde karda sörf yapan gençler ise dakikalar süren heyecan dolu bir yolculukla karın tadını çıkardı.

kar yağ

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi
Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Gündem

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Yaşam

Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Gündem

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23