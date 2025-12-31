Traktör arkasında kar keyfi!
Malatya Akçadağ'da traktörün arkasına bağlanan kütük üzerinde karda sörf yapan gençler, hem eğlenceli hem de tehlikeli anlar yaşadı.
Malatya’da etkisini sürdüren kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Akçadağ ilçesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Yoğun kar yağışının etkisi altındaki kentte özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde, traktör arkasına bağlanan kütük üzerinde karda sörf yapan gençler ise dakikalar süren heyecan dolu bir yolculukla karın tadını çıkardı.
