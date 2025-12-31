Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarını takip eden heyette yer alan ve Mescid-i Nebevî ziyaretinin ardından otele dönen ve orada kalp krizi geçirerek Hakk’a kavuşan merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya ağabey, vefatının 10'uncu yıldönümünde, Akit Medya Grubu'ndaki dava arkadaşları tarafından kabri başında anıldı.

Karakaya’nın kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından eller semaya açıldı ve başta Hasan ağabey olmak üzere tüm geçmişlerin ruhu için dualar edildi.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Karahasanoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Yayın Kurulu Üyesi Hasan Maden, Yazı İşleri Müdürü Şafak Bozkurt, Haber Müdürü Zekeriya Say, Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, İnternet Haber Müdürü Faruk Erzen ve birçok mesai arkadaşı, Hasan Karakaya ağabeyi kabri başında ziyaret etti. Ziyarette Hasan ağabeye Yasin-i Şerif ve dualar etti.