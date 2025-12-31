KKTC'de çiftçiler üzerinden sinsi plan Rum kesimi yine kaşınıyor

  • İSTANBUL
KKTC Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin Alayköy kasabasının yaklaşık 3 kilometre batısında bulunan Mammari bölgesinde Rum çiftçilerin, araçlarıyla KKTC sınırını ihlal ederek girdikleri topraklarda izinsiz tarım faaliyeti yapma girişiminde bulunduklarını açıkladı.

KKTC’nin Alayköy kasabasına yaklaşık 3 kilometre batısında bulunan Mammari bölgesinde Pazartesi günü sınır ihlali yaşandı. Olayın ardından KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, Rum çiftçilerin araçlarıyla KKTC sınırını ihlal ederek girdikleri topraklarda izinsiz tarım faaliyeti yapma girişiminde bulundukları belirtildi. 8 Kasım’da Denya bölgesinde yaşanan ve BM nezdinde sert şekilde protesto edilen sınır ihlaline dikkat çekilerek, Alayköy’deki olayın bu ihlallerin devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Rum çiftçilerin söz konusu mutabakatı ihlal ederek KKTC sınır hattını geçtiği, polis ve askeri personelin müdahalesine rağmen traktörlerini güvenlik güçlerinin üzerine sürdükleri ve kamu görevlilerinin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attıkları ifade edildi.

Ara bölgede tarımsal faaliyetlerin, 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile KKTC makamları arasında varılan mutabakat çerçevesinde düzenlendiği, bu mutabakatla Türk ve Rum çiftçilerin faaliyet alanlarının açıkça belirlendiği hatırlatıldı.

BMBG'YE TARAFSIZLIK ELEŞTİRİSİ 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çiftçilik, avcılık, izinsiz yol inşası ve çeşitli yapılaşma faaliyetleri yoluyla ara bölgede "otoritesini" yayma, toprak gaspı ve fiili durum oluşturma çabası içinde olduğu, vatandaşlarını da bu yönde teşvik ettiği kaydedildi. Yıllar boyunca yapılan sözlü ve yazılı protestolara rağmen BMBG’nin Rum yönetiminin ara bölge ve KKTC topraklarına yönelik ihlallerine sessiz kaldığı ve bu tutumun Rum tarafını cesaretlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, BMBG’nin tarafsızlık görevini yerine getirmediği ve Rum yönetiminin sınır ihlallerine karşı önlem almayan yaklaşımının, geçmişte olduğu gibi bu olay sonrasında da BM nezdinde sert bir şekilde protesto edildiği bildirildi.

Boşnak

Rumlar iyi bilir direkte bayrağı indirmeye çalışanın durumunu ayaklarını denk alsınlar.
