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Yerel Korkunç kazada hız kadranı her şeyi açıkladı!
Yerel

Korkunç kazada hız kadranı her şeyi açıkladı!

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks cipin önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Cipin hız kadranının 280 kilometrede takılı kalması fotoğraf karesine yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 01:39:00 -
Korkunç kazada hız kadranı her şeyi açıkladı!

Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu, Orhangazi Oksijen tesisleri ile Orhangazi Tüneli arasında meydana gelen kazada; İstanbul istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 BUU 07 plakalı lüks cip, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Murat Mencik (50) yönetimindeki 43 ZC 500 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası lüks cip hurdaya döndü

Çarpmanın şiddetiyle cip demir yığınına dönerken, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Davut Kağnıcı (49) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Davut Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Cipin hız kadranı 280'e takılı kaldı

Öte yandan, hurdaya dönen cipin hız kadranının 280 kilometrede takılı kalması fotoğraf karesine yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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