Kızından boşanmak istedi diye damadına bakın ne yaptı

Adliyede memur olan Yusuf Tanrıkulu, Ankara'da hastanede hemşire olarak görev yapan Selda Tiftikçi (26) ile 2019 yılının Kasım ayında nişanladı. Çift, İstanbul'da görev yapan Yusuf Tanrıkulu'nun eş durumu tayini ile Ankara'ya gelebilmesi için geçen yıl Temmuz ayında planladıkları düğünden önce nikah yaptı ancak yaşadıkları anlaşmazlık sonucu düğünden 15 gün önce ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.

Arıların bir kısmı öldü

Selda Tiftikçi'nin babası Seyfi Tiftikçi de kızının tayin için kullanıldığını düşünerek, Eylül 2020'de damadı Yusuf Tanrıkulu'nun, ilçeye bağlı Kırbaşı Mahallesi mevkisindeki babası Mehmet Tanrıkulu'na ait arı kovanlarını parçaladı. Seyfi Tiftikçi, yaklaşık 30 arı kovanından 9'una tekmeleyerek ve eliyle devirerek hasar verdi. Kovanlardaki arıların bir kısmı ise öldü. Seyfi Tiftikçi'nin arı kovanlarını parçalaması, Mehmet Tanrıkulu'nun alana koyduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde Tiftikçi'nin, kovanları tekmelemesi ve kovanlardan çıkan arıların saldırması üzerine de alandan uzaklaşması yer aldı.

“Kızımın gururuyla oynandı”

Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntüleri ile birlikte Seyfi Tiftikçi hakkında polise şikayette bulundu. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Tiftikçi, suçlamayı kabul ederek, "Bu olaylar yaşanınca benim kızımı Yusuf Tanrıkulu’nun sadece tayin işlemi için kullandığını, tayin gerçekleştikten sonra kızımı boşamaya çalışması üzerine kızımın gururu, şerefi ve haysiyeti ile oynandığı için şuurumu kaybettim. Kızıma yapılan haksızlık zoruma gitti, 2 ay uyku uyuyamadım. Bu süreçte kızımı kullandığı ve kandırdığı için bir anlık sinirle arı kovanlarının yanına giderek birkaç arı kovanını devirerek alandan ayrıldım. Pişmanım" dedi.

Öfkeli babaya dava

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda, Seyfi Tiftikçi hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yusuf Tanrıkulu ve Selda Tiftikçi arasındaki boşanma davası ise sürüyor.

Mehmet Tanrıkulu'nun akrabası Sabri Tanrıkulu, olayın gençler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. Tanrıkulu, olaydan sonra arı kovanlarının yerini değiştirdiklerini anlatarak, "Gençler anlaşamayınca ayrıldılar ama kızın babası, arı kovanlarına kasıtlı olarak devirdi. Kovanları devrilen arıların anaları öldüğü için binlerce arı telef oldu. Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntülerini alarak şikayetçi oldu" diye konuştu.