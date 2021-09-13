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Dünya

Katil Netanyahu hakim karşısında

Terör devleti İsrail'in Filistinli Müslümanları katleden eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı dava 3 ay aradan sonra yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 12:00:00 -
Katil Netanyahu hakim karşısında

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılandığı davaya 3 aylık aranın ardından bugünkü duruşmayla devam edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen duruşmaya, koltuğunu kaybeden ve ana muhalefet saflarına geçen Netanyahu katılmadı.

Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kaybetmesinin ardından yapılan ilk duruşmada Wall News'in CEO'su Ilan Yeshua dinlendi.

Duruşmada Netanyahu'nun avukatlarının, Yeshua ve diğer figürler arasındaki kişisel iletişimi gösteren delilleri mahkemeye sunması bekleniyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun avukatlarının, sadece müvekkillerinin değil diğer bazı siyasiler ve iş adamlarının da haberlerinin Walla News'de yer alması için girişimlerde bulunduğunu göstermeye çalıştığı belirtildi.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçmişti

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu'nun avukatları dosyayı ve delilleri incelemek için daha fazla süre talep etmiş, bunun üzerine mahkeme 16 Haziran'da davanın ertelenmesine karar vermişti.

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