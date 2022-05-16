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Spor Katarlı ismin yapamadığını yaptı! Müslüman futbolcudan LBGT tepkisi: Formayı çıkarıp attı
Spor

Katarlı ismin yapamadığını yaptı! Müslüman futbolcudan LBGT tepkisi: Formayı çıkarıp attı

Katarlı iş adamı Ghanem Al Khelaifi'nin sahibi olduğu PSG'nin Montpellier'e maçına LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı bayrağı ile çıkmasına tepki gösteren Müslüman futbolcu İdrissa Gana Gueye sahaya çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 14:55:00 -
Katarlı ismin yapamadığını yaptı! Müslüman futbolcudan LBGT tepkisi: Formayı çıkarıp attı

İdrissa Gana Gueye, Paris Saint Germain'in Montpellier'e karşı galibiyetini gökkuşağı bayrağına sahip bir formayla oynamak istemediği için yer almadı. Takımın hocası ise ünlü futbolcunun kişisel nedenlerle maça çıkmadığını söyledi.

Fransız devi Paris Saint-Germain, Montpellier ile oynadığı maç öncesi soyunma odasında kriz çıktı. Takımın Müslüman yıldızı Idrissa Gana Gueye, takım için özel tasarlanan LGBTQ+ temalı formaları görünce çıldırdı.

Formayı giymem dedi

Takımla birlikte deplasmana giden ancak kadroda yer almayan Idrissa Gana Gueye'nin LGBTQ+ temalı formaları giymeyi reddettiği ortaya çıktı.

Geçen hafta Fransa Ligue 1'in tüm maçlarında 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün için oyuncuların forma numaralarında ve kaptanların kol bantlarında gökkuşağı bayrağı yer aldı.

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Yorumlar

Velik

Helal olsun sana adamlık işte böyle zamanlarda meydana çıkar o totoş sapiklarin LGBT azmani şerefsiz hayasizlarin temsil edilip savunuldugu o rezil maçta o rezil PSG formasını giymemiş karşı durmuş sapıklığa azginliga namusuzluga karşı dik durmuş tepki koymuş bu LGBT işi çok fena patladı her yerde bu pislikler türedi ve sesleri çok fazla çıkıyor bunlar denk gelirse acimayin verin kötegi bu azginlara

joenturk

iyice zıvanmadan çıkardılar bu lanet işi
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