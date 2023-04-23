Katar kararı duyurdu: Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti! Her geçen gün Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor

Katar, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yaşandığı Sudan'da bulunan tüm vatandaşlarını tahliye ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, yerel basına yaptığı açıklamada, "Sudan'daki Katar vatandaşlarının tamamı tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Sudan'da ateşkesin sağlanmasını istediklerini belirten Ensari, barışçıl çözüm ve diyalog çağrısı yaparak krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.