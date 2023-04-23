Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş böyle uyardı: Altınlarını elinde, altını banka kasasında tutanlar dikkat! Altınlar var ya...

İslam Memiş altın alımı için doğru zamanı açıkladı! Herkes bunu bekliyordu, rakam ve tarih verdi! Öte yandan Gram altından dolara kadar yatırım araçlarıyla çarpıcı ve isabetli yorumlarıyla bilinen İslam Memiş bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyi 1 hafta öncesinden yazdı. Memiş, geçen çarşamba tv100'ün web sitesinde yayınlanan yazısında kentsel dönüşüm konusuna değinmişti. İşte bildiği tahmini ve CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI BUGÜN: çeyrek altın, gram altın, ons altın fiyatı güncel altın fiyatlarında son durum.

İslam Memiş yazıda Erdoğan'ın bugün açıkladığı bazı detayları önceden haber vermişti.

Erdoğan'ın müjde açıklamasının ardından bir tweet atan İslam Memiş, "Az önce Sayın Erdoğan'ın açıkladığı kentsel dönüşüm müjdelerini çarşamba günkü yazımda belirtmiştim" diye yazdı.

İşte İslam Memiş'in yazısındaki o kısım:

"Müjdeler ne olabilir?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kişisel beklentim şu yönde:

- Vatandaş, kentsel dönüşüm için müteahhit aramak zorunda kalmayacak. TOKİ, direkt devreye girecek ve vatandaş ile anlaşarak dönüşümü kendi yapacak.

- Dönüşümü destekleyen vatandaşın bina maliyetinin yarısını devlet destekleyecek.

- Kentsel dönüşüm için çok ucuz ve uzun vadeli krediler açıklanacak.

- Devletin arsa satışları artacak, şartlar gevşetilecek.

- Kentsel dönüşüm ile alakalı yoğun reklam ve kamu spotları hazırlanacak.

- Dönüşüm için belirlenen bölgelerdeki vatandaşlara yeni evler verilecek, o bölgelere nakil edilecek.

- İlk kez ev sahibi olacak ve yeni evlenecek çiftler için yeni faiz oranlı krediler açıklanacak.

Yeni bölgeler nereler olabilir?

İmara yeni açılacak en favori bölgem, Avrupa bölgesinde Arnavutköy ve Silivri ilçesi ile çevre köyleri.

TOKİ’nin devreye girmesiyle beraber konut üretiminde ciddi bir süreç başlayacak."

Gram altın fiyatı için yeni rakam ve tarih veren piyasa uzmanı İslam Memiş, "Mesajım oldukça net" diyerek altına yatırım yapmayı ve altın satmayı düşünenleri bu konuda uyardı. İşte, İslam Memiş son altın yorumları...

Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını takip ederken aynı zamanda ekonomistlerin de önerileri ve tahminlerini araştırıyor. Altın uzmanlarının piyasa değerlendirmeleri, altın borcu olan ve altına yatırım yapmayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde altın alım ve satımı için doğru zaman olup olmadığı tartışılıyor.

Altınlarını elinde, altını banka kasasında tutanlara en son yaptığı tahminler ise şöyle;

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK? İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

Finans piyasası uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından altınla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

"Mesajım oldukça netti" diyen Memiş, 1250 TL seviyelerinde olan gram altının 300 TL kadar artacağını söyledi.

İslam Memiş'in güncel altın yorumları şöyle:

"2000 dolar üzerinde ons, 1350 üzerinde gram almam. Ons tarafı ilk düzeltmeyi yaptı 1970'e gerileyerek. Ancak gram tarafında yine spekülasyon var ve gram almam. Yıllık beklentimde bir değişiklik yok.

Yıl içerisinde 1450-1550 gram, 2350-2400 ons, bu kadar. TL bazlı da kısa vadede gerilemesi gerek. TL bazlı fiyatlar kısa vade için balon. Alım için haber veririm, şu an erken. Fed'e kadar 1960-2010 $ aralığı oyalanır."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre gram altın

ALTIN/ONS FİYATINDA SON DURUM

1.983,47

ALTIN/GR SPOT FİYATINDA SON DURUM

1.237,71

CUMHURİYET ALTINI FİYATINDA SON DURUM

8.070

ZİYNET ALTINI FİYATINDA SON DURUM

8.069,90

GRAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM

1.351,69

ÇEYREK ALTIN FİYATINDA SON DURUM

2.023,66

YARIM ALTIN FİYATINDA SON DURUM

4.047,32

ATA ALTIN FİYATINDA SON DURUM

9.127,89

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATINDA SON DURUM

890,60



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATINDA SON DURUM

1.299,11

GREMSE ALTIN FİYATINDA SON DURUM

22.042,00

ALTIN/ONS TL FİYATINDA SON DURUM

38.545