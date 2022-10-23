Kakuleli Türk kahvesi nedir? Yağları cayır cayır yakan kakule kahvesi nasıl yapılır? Kakule kahvesi faydaları

Kakuleli Türk kahvesi nedir?

İnce şekilde öğütülmüş Türk kahvesine ek olarak Kakule baharatı eklenerek farklı bir tat ve otantik bir koku ortaya çıkıyor ve kahvenin kakule ile buluşmasıyla kahvenin insan sağlığına faydalarına ek kakulenin faydaları da eklenerek daha faydalı ve lezzetli bir kahve pişirime hazır hale geliyor.

Zencefilgiller ailesine mensup olan kakule bitkisi, Batı ve Güney Hindistan ile Güneydoğu Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişir. Ortalama olarak 4 ya da 5 metre boylarında olan bu büyük yeşil yapraklı bitkinin meyveleri, bizim mutfaklarımızda baharat olarak kullandığımız kısmıdır. Bataklık ormanlarında kendiliğinden yetişen aromatik ve keskin kokulu bu bitkinin meyveleri, sarımsı yeşil renkte ve yaklaşık 2 cm büyüklüğündedir. Son yıllarda özellikle profesyonel ve gurme mutfaklardaki kullanımı yaygınlaşmış olsa da genellikle doğu mutfağında kahve aromasını daha da yoğunlaştırması için kullanılır. Osmanlı mutfağında gerek İpek Yolu’nun etkisi gerekse çok farklı kültürün bir arada yaşamasından gelen mutfak zenginliği sayesinde çok yaygın olan baharat kullanımı, kakuleyi de mutfaklara sokmuştur. Osmanlı mutfağında karabiber ve karanfil ile karıştırılan kakule, Türk kahvesinin aromasını zenginleştirmek için de kullanılırmış. Dünyada safran ve vanilyadan sonraki en pahalı baharat olma özelliğini de elinde bulunduran kakuleye biraz daha yakından bakalım.

Kakulenin Faydaları Nelerdir?

Gaz, hazımsızlık, mide ekşimesi, şişkinlik ve kabızlık gibi ortak sindirim problemlerine iyi gelir.

Yaşlanmayı önler.

Şeker hastaları ve tansiyon hastalarına iyi gelir.

Kan basıncını düzenler.

Ayrıca kahveler arasında en popüler olanı yağları cayır cayır yakıyor.

Beynin fonksiyonunu güçlendirerek unutkanlığı engeller.

Düzenli tüketildiğinde hem kilo alımını durdurur hem de kilo vermeye yardımcı olur.

Hoş kokusu ve aroması sayesinde güçlü bir yatıştırıcıdır. Geceleri rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

Güçlü bir toksin atıcı özelliğe sahip olan kakule karaciğeri tertemiz yapar.

Kakule Nasıl Kullanılır? Kakule nasıl tüketilir?

Kakule en çok içeceklerde, çay ya da kahve aromasını desteklemek için kullanılır.

Kakule eğer çay olarak kullanılmak istenirse kakule taneleri demlenebilir, bal ve limonla zenginleştirildikten sonra tüketilebilir.

Sıcak çikolataya da hoş bir aroma katar.

Kakule sadece sıcak içeceklerde değil tatlılarda da kullanılır. Özellikle çikolatayla uyumu enfestir. Çikolata kremasına eklenecek bir miktar toz kakule, benzersiz bir lezzet ortaya çıkarır.

Asya mutfağında kakule, balık ve baklagil yemeklerinde sıkça kendisine yer bulur.

Kakule bitkisinin yapraklarından elde edilen aromatik yağlar ise parfüm, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılır.

Kakuleli kahve zayıflatır mı?

YAĞLARI CAYIR CAYIR YAKAN KAHVE!

Kilo vermede etkili yollardan biri de vücuttaki yağ yakımını hızlandırmaktır. Bunun için de metabolizmayı hareketlendiren kakule kahvesi tüketilmeli. Günde bir bardak içeceğiniz kakule kahvesi sindirim sistemini kilo vermeye hazırlar.

KİLO VERDİREN HARİKA KAKULE KAHVESİ NASIL YAPILIYOR?

4 adet kakule tohumunu iyice ezin. Bir su bardağı suyu cezveye koyun. Ezdiğiniz kakule dozunu ve bir çay kaşığı kadar Türk kahvesini içine ilave edin karıştırın. Akabinde bir çay kaşığı gül suyu ve bir tane safra atın.

Ocağın altı kısık olsun kahve ağır ağır pişsin. Daha sonra kahveyi bardağa boşaltıp tüketin.

Kakulenin Zararları Nelerdir?

Kakule bitkisinin bilinen çok önemli yan etkisi bulunmaz. Ancak kakule tüketilmeden önce uzmanlara danışılması gerekebilir. Özellikle çeşitli alerjik rahatsızlığı olanlar ve ağır hastalıkları bulunanların uzmanlara danışmadan tüketmeleri önerilmez.

Bununla birlikte, her gün kakule tüketilmesi halinde çeşitli yan etkileri görülebilir. Mide sorunları, ishal, kabızlık, baş ağrısı aşırı kakule bitkisi tüketimiyle birlikte meydana gelebilecek olası yan etkilerdir.

Kakule Çayı Nasıl Hazırlanır?

Hazırlanışı basit olan kakule çayı, son zamanlarda dünyada yaygın biçimde tüketilmeye başlandı. Kolay hazırlanabilen kakule çayı tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Dilerseniz kakule bitkisini diğer bitkilerle karıştırarak demleyebilirsiniz. Kakule çayı hazırlamak için yapmanız gerekenler basittir. İlk olarak 2 bardak suyu kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika bekletin ve üzerinde kakule bitkisi ekleyin. Ekleme sonrasında yaklaşık 10 dakika demlenmesini bekleyin. Demini verdikten sonra 1 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Kakule Türkiye'de nerede yetişir

Kakule yaygın olarak Hindistan'da yetişmekte olan bir bitkidir. Güney Hindistan içerisindeki bataklık ormanlarında yabani biçimde yetişir. Türkiye'de kakule bitkisi yetişmemektedir. Kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır. Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan'ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir.

Kakule çiğnemek

Yemekten sonra yalnızca iki kakule çiğnemek kötü ağız kokusunu kolayca giderir. Zihin açıcı özelliğe sahip olan ve hafızayı güçlendiren kakule halk arasında kullanılır. Kakule tozu; astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı iyileştirici etki taşır. Kakulenin kullanım formu gibi tüketim şekli de tercihe göre çeşitlilik gösteriyor. Kurutulmuş meyve halindeki kakule, suda demlenerek bitki çayı olarak içilebiliyor.

Kakuleli Türk Kahvesi Yorumlarını olumludur fakat kullanmadan önce mutlaka uzmanına danışınız.

Hamilelikte kakuleli kahve zararlı mı? doktorunuza danışınız.

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