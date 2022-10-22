Hayrabolu tatlısı tarifi nasıl yapılır? (Kadı göbeği) Hayrabolu tatlısı malzemeleri neler? Hayrabolu tatlısı nasıl haşlanır?

1970'li yılların başından itibaren ilk kez Salih KAYA tarafından üretilmeye başlanan ve adına "Hayrabolu Tatlısı" denilen Tatlının asıl adının "Kadı göbeği" olduğunu, ancak babasının Hayrabolu ilçesinde kent merkezine giderken ürünü sattığında ilçenin isminin bilinmesi için "Hayrabolu tatlısı" olarak kullanıldığı biliniyor.

Hayrabolu tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Hayrabolu tatlısı malzemeleri

400 gram tuzsuz beyaz peynir

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

2 su bardağı un

2 su bardağı irmik

1 çay kaşığı karbonat

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

10 yemek kaşığı kaymak

10 yemek kaşığı tahin

1/2 su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)

Hayrabolu Tatlısı Nasıl Yapılır?

Trakya'ya selam olsun! Rumeli göçmenlerinin Trakya mutfağına kazandırdığı muhteşem lezzet olan hayrabolu tatlısı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Tuzsuz beyaz peynirle ve tahin ile soslanan bu özel tatlı Kemalpaşa tatlısını andırsa da, tek farklı hayrabolu tatlısın da daha çok yumurta kullanılmasıdır. Peki, hayrabolu tatlısı nasıl yapılır? Peyniri bir kaba alın ve elinizle iyice ufalayın, dilerseniz robottan da çekebilirsiniz. Ufaladığınız peynire 2 adet yumurtayı ve 2 adet yumurta sarısını ekleyip güzelce karıştırın. Ardından diğer malzemeleri de ekleyip güzelce yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz büyük olacak şekilde parçalar kopartın ve elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirin. Kurabiyeleriniz piştikten sonra fırından alın ve soğumaya bırakın. Şerbeti için şekeri ve suyu bir tencereye alıp, şeker eriyene dek karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyunu ekleyin ve soğumuş olan kurabiyeleri şerbetin için atın. Bu şekilde tatlılarla beraber yaklaşık 10 dakika daha kaynatın ve altını kapatıp, şerbeti çekmeleri için bir kenara alın. Şerbet tamamen soğuduktan sonra tatlınızı şerbetten alın, servis tabağına yerleştirin, üstlerini kaymak, tahin ve kırık cevizle süsleyip servis edin.

Afiyet olsun.

Hayrabolu tatlısı ne kadar kaynatılır? Hayrabolu tatlısı nasıl haşlanır?



Hayrabolu Tatlısı Tarifinin Püf Noktası:

Kurabiyeleri şerbetle beraber yaklaşık 10 dakika kadar kaynatmalı ve ardından şerbeti çekmesi için bir kenarda soğumaya bırakmalısınız.

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