Tesla’dan çok tartışılacak sıra dışı araba: Direksiyonu ve pedalı yok, abone olmadan da gitmiyor

TAHSİN HAN

Elektrikli araç üreticisi Tesla, direksiyonu ve pedalları bulunmayan iki kişilik sürücüsüz otomobili Cybercab’i seçili müşteriler için satışa sunduğunu duyurdu. Şirketin Robotaxi X hesabından yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada yalnızca özel davet gönderilen sınırlı sayıdaki kullanıcı kişisel kullanım amacıyla sipariş verebilecek.

Altın rengindeki iki kişilik Cybercab, Model 3’ten 7 bin dolar daha düşük olan 29 bin 990 dolarlık fiyatıyla Tesla’nın bugüne kadarki en ucuz otomobili konumunda bulunuyor. Paylaşılan sipariş sayfası görüntülerine göre sınırlı sayıda üretilecek aracın teslimatlarının gelecek ay başlaması öngörülüyor.

Aracı satın almak ise trafiğe çıkmak için tek başına yeterli olmuyor. Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre Cybercab’in çalışabilmesi için kullanıcıların aylık 299 dolarlık otonom sürüş aboneliği alması zorunlu tutuluyor. İlk ayı ücretsiz sunulan bu abonelik, sigorta ve bakım giderleri hariç araç sahiplerine yılda yaklaşık 3 bin 600 dolarlık ek maliyet yüklüyor. Ayrıca araç her bölgede kullanılamayacak; Tesla, Cybercab’in yalnızca kendi belirlediği ve desteklediği hizmet bölgelerinde çalışabileceğini belirtiyor. Şirket, aracın genele ne zaman açılacağına dair ise henüz net bir takvim paylaşmadı.

Buna karşın gözetimsiz biçimde kendi kendine hareket edebilen bir aracın bireysel mülkiyete geçmesi, otomotiv endüstrisi için büyük bir dönüm noktası sayılıyor. Bugüne kadar sürücüsüz araçlar yalnızca Waymo, Zoox ve Tesla’nın Austin ile Miami gibi kentlerde faaliyet gösteren Robotaxi ağı gibi yolculuk paylaşım şirketleri tarafından işletiliyordu. Bireysel tüketicilerin sahip olabileceği ilk Dördüncü Seviye otonom araç olma potansiyeli taşıyan Cybercab’de sahipler, mobil uygulama üzerinden araçlarını takip edip yolculukları yönetebilecek.

Öte yandan yıllardır Tam Otonom Sürüş paketi için yüksek ödemeler yapan mevcut Model 3 ve Model Y sahiplerinin bu hamleye tepki gösterebileceği belirtiliyor. Elon Musk, mevcut araçların otonom hale gelmesinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde ve yine yalnızca Robotaxi bölgelerinde mümkün olacağını açıklamıştı. Bireysel otonom yarışında Tesla’ya karşı Rivian R2 modelinde lidar teknolojisi ve yeni çip hazırlığı yaparken, General Motors ise 2028’de Cadillac Escalade IQ modelinde otoyollarda gözleri yoldan ayırmaya izin veren Super Cruise sistemini sunmayı hedefliyor.