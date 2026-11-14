Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

"SALDIRGANI TANIMIYORUM" DİYEREK DAVANIN TAKİPÇİSİ OLUNMASINI İSTEDİ Saldırganı daha önce hiç tanımadığını belirten Sezer, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Nurseli Sezer, "Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama onu hiç tanımıyorum. Onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu karar sadece benim için değil, tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek kararın, kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını ve bu davayı tüm Türkiye’nin takip etmesini istiyorum" diye konuştu. "OLAY ANINI İZLEYEMEDİM, İZLEYEMEYECEĞİM" Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen korkularının devam ettiğini ifade eden Sezer, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmek de istemiyorum." dedi. Nurseli Sezer’in avukatı Yelda Yurt Aslan ise sanığın en ağır cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.