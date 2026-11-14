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Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

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Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

Adana'da platonik aşk beslediği Nurseli Sezer’i (28), 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan S. (28) hakkında "Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

#1
Foto - Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

Olay, 8 Haziran’da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nurseli Sezer’in evinin önünde bekledi. Şüpheli, eve geldiğini gördüğü Sezer’e önce sarıldı ardından da 8 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

#2
Foto - Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer’e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

#3
Foto - Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

ÖNCE SARILDI, ARDINDAN BIÇAKLADI Olayın ardından şüpheli Ramazan S. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Kendisine platonik olarak aşığım, bir haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım." dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#4
Foto - Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

İLK DURUŞMA 17 KASIM'DA GÖRÜLECEK Ramazan S. hakkında ‘Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, 17 Kasım’da Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmak üzere Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.

#5
Foto - Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

TEDAVİSİ HÂLÂ DEVAM EDİYOR Saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Nurseli Sezer, "Boynumdan, akciğerimden, başımdan, omzumdan ve kolumdan bıçakladı. Önce entübe oldum. Akciğerlerim söndü, yoğun bakım süreci geçirdim. Taburcu oldum ama halen tedavilerim sürüyor. Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Olay anında bir doktor komşumuz bana ilk müdahaleyi yaptı. Belki o orada olmasaydı çoktan ölmüş olurdum." ifadelerini kullandı.

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Foto - Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!

"SALDIRGANI TANIMIYORUM" DİYEREK DAVANIN TAKİPÇİSİ OLUNMASINI İSTEDİ Saldırganı daha önce hiç tanımadığını belirten Sezer, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Nurseli Sezer, "Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama onu hiç tanımıyorum. Onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu karar sadece benim için değil, tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek kararın, kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını ve bu davayı tüm Türkiye’nin takip etmesini istiyorum" diye konuştu. "OLAY ANINI İZLEYEMEDİM, İZLEYEMEYECEĞİM" Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen korkularının devam ettiğini ifade eden Sezer, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmek de istemiyorum." dedi. Nurseli Sezer’in avukatı Yelda Yurt Aslan ise sanığın en ağır cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

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