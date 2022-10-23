Peynir seçerken nelere dikkat edilir? Türkiye peynir çeşitleri: En meşhur peynir nerenin? Peynirin üstünde beyaz noktalar...

Kahvaltılarda, atıştırmalıklarda, makarnaların üzerinde, pizza süslemelerinde vazgeçemediğimiz peynirin şüphesiz en yaygın olanı bildiğimiz, klasik beyaz peynirlerdir. Kaşar peyniri simit ikilisinin tadına doyulmaz. Son yıllarda keçi peyniri çok sevilmeye başlandı. Van’ın otlu peyniri artık bir klasik sayılıyor. Doğru peynir seçimiyle lezzetli ara öğünler ve gıda başlangıçları yaparak damak zevkinizi geliştirebilirsiniz.

Peynir Çeşitleri

Farklı peynir çeşitleri vardır. Kaşar, labne, mozarella, otlu ya da daha onlarca farklı peynir çeşidi bulunmaktadır. Bu peynirlerin hangilerinin tercih edileceği kişinin damak zevkine göre değişmektedir.

Bazı insanlar tuzlu bazıları tuzsuz peynire sever. Ancak beyaz peynir ya da kaşar gibi birçok çeşidin tercih edilmesi kişinin yaşam alışkanlıklarına göre değişmektedir. Ülkemizde Edirne ve kars illerinin peynir çeşitleri çok ünlüdür. Birçok farklı çeşidi olan peynirlerin kullanılması söz konusu olabilir.

Bütün bu çeşitler için söylenecek tek şey var; peynir kaliteli olmalı. Veterinerlik veya gıda teknolojisi eğitimi almış uzmanlar iyi peynir nasıl seçilir gibi bir sorunun yanıtını ayrıntılı olarak veriyorlar;

Kalıplar halinde üretilen beyaz peynirlerin her kalıbı düzgün ve kenarları birbirine yakın büyüklükte ise o peynir iyidir. Aynı zamanda üzerinde asla küf ve salamura birikintisi olmamalıdır.

Berrak peynir suyu bu konuda size bir ipucu olacaktır. Kaşar peyniri gibi kendine özgü bir rengi olanlar hariç bütün beyaz peynir çeşitlerinin rengi parlak beyaz olmalıdır. Kokusu da bildiğiniz peynir gibi kokmalıdır. İyi peynirde yem, maya, küf gibi kokuları duymazsınız.

Beyaz peynirlerin gözenekli olanları makbul değildir. Ancak elde, klasik biçimde üretilmişse delikli olabilirler. Marketlerden alınan peynirlerin düz kalıp, deliksiz, lekesiz ve kokusuz olmasına dikkat edin. Peynir seçmenin püf noktaları konusunda güvenilir yöntem markayı ve üretim tarihini kontrol etmektir. Ayrıca peynirlerinizi her zaman buzdolabında muhafaza edin.

Peynirin üstünde beyaz noktalar

Olgun peynirlerde beyaz minik noktalar halinde bulunan ve yerken hissettiğimiz kristaller, tirozin kristalleridir. Tirozin, peynirde yüksek miktarda bulunan bir aminoasittir. İnsan vücudu için çok önemli olmakla birlikte vücudumuz bunu üretemez ve dışarıdan alınması gerekir.

İyi Peynir Nasıl Anlaşılır?

Peynir Türk mutfaklarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer almaktadır. Kahvaltı sofralarının yanı sıra farklı pek çok tüketim şeklide bulunmaktadır. Çok sık tükettiğimiz peynirleri satın alırken peynir kalıbın düzgün ve her kenarının birbirine eşit olması gerekir. Üzerinde pas, küf kirlerinin bulunmaması gerekmektedir. İyi bir beyaz peyniri anlamının en etkin yolu rengidir. Renginin parlak ve canlı olması gerekir. Donuk, kirli beyaz, sarımsı gibi renkte olan peynirlerin tercih edilmemesi önerilmektedir.

Peynir yapısının homojen, pürüzsüz ve lekesiz olması gerekir. Ayrıca yüzeyinde delik ve çatlakların bulunmaması da çok önemlidir. Peynir fazla sert, kuru, kırılgan ve ufalanabilir olmaması gerekirken çok yumuşak olmamasına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

En meşhur peynir nerenin?

Beyaz peynirde de üst nokta Ezine… Çanakkale'nin neredeyse boğazı kadar meşhur peyniri. Tam yağlı, enfes lezzetli, yedikçe yenesi, domatesin, biberin, kavunun, karpuzun can dostu Ezine peyniri, Çanakkale'nin lezzet dünyasına bir armağanı desek yalan olmaz.

Anadolu'dan Dünyaya Yayılan Türk Peynir Çeşitleri

Kars Gravyeri.

Ege Mihaliç Peyniri.

Manyas Loru.

Divle Obruk Peyniri.

Van Otlu Peyniri.

Küflü Ardahan Peyniri.

Karadeniz Kolot Peyniri.

Kayseri Çömlek Peyniri.

Türkiye'de kaç çeşit peynir var?

Yapılan araştırmalarda Anadolu'da tam 193 farklı çeşit peynir olduğu ve bilinen 9 tanesinin ise Coğrafi İşaret Tescilli bulunmaktadır.(2012)

İlk çıkışının Orta Asya olduğu tahmin edilen ve günümüzde 1000'in üzerinde farklı çeşidi olan peynir kelimesi dilimize Farsça sütten yapılmış manasına gelen “panir” kelimesinden geçmiştir.

Dünya Mutfağından Farklı Peynir Çeşitleri

1-Raclette.

2-Chevre.

3-Roquefort.

4-Red Windsor.

5-Sage Derby.

7-Gouda.

8-Mimolette.

9-Brie.

İlginizi çekebilir → Çiğ köfte Urfa'nın mı, Adıyaman'ın mı? Paylaşılamayan lezzet çiğköfte: İlk nerede yapıldı, hangi yöreye ait, patenti kimde? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → İskender kebap tarifi (evde) nasıl yapılır? Lokanta usulü iskender sosu (Bursa iskender) tarifi nasıl yapılır? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Hayrabolu tatlısı tarifi nasıl yapılır? (Kadı göbeği) Hayrabolu tatlısı malzemeleri neler? Hayrabolu tatlısı nasıl haşlanır? → TIKLAYINIZ