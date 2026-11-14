Galatasaraylı Uğurcan Çakır'a sürpriz talip
Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.
FEYENOORD YAKINDAN TAKİP EDİYOR - Hollanda Eredivisie'de şampiyonluk mücadelesi veren Feyenoord'un, kalesini üst düzey bir isimle güçlendirmek amacıyla Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi.
Hollanda temsilcisinin scout ekiplerinin, milli file bekçisinin hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansını yakından takip ederek yönetime olumlu rapor sunduğu ifade edildi.
Takımın en kritik isimlerinden biri haline gelen Uğurcan Çakır'ı kolay kolay bırakmak istemeyen Galatasaray yönetimi ise kapıyı oldukça yüksekten açmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı kurmayların, 30 yaşındaki file bekçisi için gelecek tekliflerde 40 milyon Euro'nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağı belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23