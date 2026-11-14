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Galatasaraylı Uğurcan Çakır'a sürpriz talip

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaraylı Uğurcan Çakır'a sürpriz talip

Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.

#1
Foto - Galatasaraylı Uğurcan Çakır'a sürpriz talip

FEYENOORD YAKINDAN TAKİP EDİYOR - Hollanda Eredivisie'de şampiyonluk mücadelesi veren Feyenoord'un, kalesini üst düzey bir isimle güçlendirmek amacıyla Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi.

#2
Foto - Galatasaraylı Uğurcan Çakır'a sürpriz talip

Hollanda temsilcisinin scout ekiplerinin, milli file bekçisinin hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansını yakından takip ederek yönetime olumlu rapor sunduğu ifade edildi.

#3
Foto - Galatasaraylı Uğurcan Çakır'a sürpriz talip

Takımın en kritik isimlerinden biri haline gelen Uğurcan Çakır'ı kolay kolay bırakmak istemeyen Galatasaray yönetimi ise kapıyı oldukça yüksekten açmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Galatasaraylı Uğurcan Çakır'a sürpriz talip

Sarı-kırmızılı kurmayların, 30 yaşındaki file bekçisi için gelecek tekliflerde 40 milyon Euro'nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

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