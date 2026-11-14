Bakın şu utanmaza

HABER MERKEZİ

Hakkında ortaya atılan skandallar sonrası kurucuları arasında yer aldığı Yeni Parti’den istifa etmek zorunda kalan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün savunması ‘Pişkinliğin bu kadarı” dedirtti. Ailesine yönelik başlatılan soruşturması sonrası sapkın ilişkileri, iğrenç tacizleri, minik öğrencilere yönelik istismar skandalları ortaya saçılan Mustafa Sarıgül suçlamaları reddederken, milletvekilliği zırhının devam etmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisinin talep etmeyeceğini belirtti.

LAĞIM PATLADI YÜZÜ KIZARMADI

Gazeteci Cihan Saraç’a açıklamalarda bulunan Sarıgül, “Ülkeden kaçacak mısınız?” sorusuna, “Hayır. Kaçmayacağım, kaçmak gibi bir düşüncem yok” diye cevap veren ve hakkındaki cinsel taciz iddialarını da reddeden Sarıgül’ün, mağdur ifadelerine rağmen “Hiç kimseyle fiziksel bir temasım olmadı” ifadelerini kullandı. Oğlu Emir Sarıgül tarafından dile getirilen iddiaları da kabul etmedi. “Oğlumun açıklamalarını tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum” diyen Sarıgül, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yapacağını ifade etti.

“BUNLAR FASA FİSO KONULAR”

Dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaline ilişkin konuşan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: “Bu konulardan dokunulmazlığım kalkmaz. Bunlar fasa fiso konular. Dokunulmazlığım kalkarsa benim de kendime göre bir savunma mekanizmam var. Televizyonlarda konuşulanlar var. Bunların altında kalmayacağım, gerekli cevabı vereceğim” diyerek örtülü tehditte bulundu.

ESKİ KORUMASINI YALANLADI

Sarıgül ayrıca kendisi hakkında cinsel istismar iddiasında bulunduğu belirtilen eski yakın koruması Beşir Ömer Demir’in açıklamalarına da tepki gösterdi. Saraç’ın aktardığına göre Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: “Korumam terbiyesizlik yapmış. Madem böyle bir olay oldu niye gidip beni şikâyet etmedi? 150 bin dolar almış, insanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı? O gün beni şikâyet etmiyor da emniyet sıkıştırınca kalkıp bu işe girişiyor.”

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKACAĞI YER YARGI KÜRSÜSÜDÜR

Mustafa Sarıgül’ün pişkinliğini gazetemize değerlendiren Av. Erhan Doğan, “Hakkındaki son derece ağır iddiaları “fasa fiso” diyerek küçümsemeye çalışan ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmeyeceğini açıklayan Mustafa Sarıgül’e hukuk adına açık çağrıdır: Derdini gazetecilere değil, dokunulmazlığını kaldır git mahkemede anlat! Kamuoyunun önüne çıkıp televizyon yayınlarında mağdur ve tanık ifadelerini yalanlamak, suçlamaları geçiştirmek ya da “kendime göre savunma mekanizmam var” diyerek yargıdan kaçınmak masumiyetin değil, dokunulmazlık zırhının arkasına sığınmanın göstergesidir. Hukuk devletinde hiç kimse, hele ki milletvekili sıfatı taşıyan bir siyasetçi, böylesine ciddi ithamlar karşısında yargı makamları yerine medya üzerinden aklanmaya çalışamaz. Kendine ve masumiyetine gerçekten güveniyorsan, yasama dokunulmazlığının arkasına saklanmayı bırak. Mağdur ifadelerini ekranlarda yalanlayacağına dokunulmazlığını kaldır, git bağımsız mahkemede ifade ver. Gerçeklerin ortaya çıkacağı yer gazetecilerin telefon hatları değil, yargı kürsüsüdür” ifadelerini kullandı.

Ömer de etkin pişmanlığı seçti

HABER MERKEZİ

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olan ve babası Mustafa Sarıgül’ün skandallarını anlatan Emir Sarıgül’ün ardından küçük oğlu Ömer Sarıgül de etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Üvey ağabeyi Emir Sarıgül ile uzun süredir görüşmediğini söyleyen Ömer Sarıgül, Sinan Çampınar ile babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını belirterek, “Babam bana Sinan Çampınar’ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye’ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan’ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi” dedi. Almanya’da kafe açma girişiminde bulunduklarını ancak şirket kuruluşunu tamamlamadıklarını belirten Sarıgül, “Sonraki süreçte Sinan’ın babamla planladığı Türkiye’ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim” ifadelerini kullandı. Öte yandan Sarıgül soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oğul Ömer Sarıgül’ün, İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek ek ifade vereceği öğrenildi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Ömer Sarıgül’ün, pazartesi günü de ifade vereceği belirtildi.