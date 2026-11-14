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Gündem Salih Tuna: İmamoğlu ve Sarıgül’e tek eleştirileri yok! Fon yolsuzluğu araç asıl hedef Erdoğan
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Salih Tuna: İmamoğlu ve Sarıgül’e tek eleştirileri yok! Fon yolsuzluğu araç asıl hedef Erdoğan

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Salih Tuna: İmamoğlu ve Sarıgül’e tek eleştirileri yok! Fon yolsuzluğu araç asıl hedef Erdoğan

“Şimdi de ‘Listeyi açıklayın’ diye tutturdular” diyen Sabah Yazarı Salih Tuna; “Açıklansın açıklanmasına da, liste açıklanınca ne diyeceklerini şimdiden söyleyeyim: ‘Hani Erdoğan'ın adı nerede?’ Zira hedefleri baştan itibaren belli. Fon yolsuzluğu sadece araçtan ibaret” şeklinde yazdı.

Salih Tuna bugünkü yazısında; “Fon soygunu patlak verince şappadak ‘Göreceksiniz, kimseye dokunmayacaklar’ demeye başladılar. AK Parti'nin eski genel başkan yardımcısından eski milletvekiline kadar uzanan tutuklamalar gerçekleşince de ‘Göstermelik...’ dediler. Çok geçmeden tekrar birleşip ‘Gündemi değiştirecekler!’ demeye koyuldular. Mustafa Sarıgül elin Alamanını dolandıracak kadar işleri ilerlettiği için gündeme gelince ‘Biz demiştik!..’ yollu kaptırıp gittiler.

Aklınıza ne oldu; İmamoğlu'nu onca belge ve onca itirafa rağmen ilaç niyetine olsun bir kez olsun eleştirmeyip tam aksine cumhurbaşkanı adayı yapanlardan başka ne beklenir ki?! Fakire soracak olursanız, AK Parti bunları zerre miskali kafaya takmadan yapması gerekenlere odaklanmalı.

Fon yolsuzluğunu fırsata çevirip kimsenin avuruna zavuruna bakmadan ‘devrim’ çapında adımlar atmalı. Hizmet aşkını kişisel kazanım hırsına dönüştürenler, yapıp ettikleriyle Erdoğan'ın milletle kurduğu gönül köprülerine zarar verenler çeperlere sürülmeli; kirlenmemiş samimi isimler merkeze çekilmelidir. Bu altüst oluş, bu ‘değişim’ gerçekleşmeden yozlaşmanın da metal yorgunluğunun da önü alınamaz. Nokta” görüşlerine yer verdi.

İşte Salih Tuna’nın o yazısı:

HANİ LİSTEDE ONUN ADI YOK!

Fon soygunu patlak verince şappadak "Göreceksiniz, kimseye dokunmayacaklar" demeye başladılar.

AK Parti'nin eski genel başkan yardımcısından eski milletvekiline kadar uzanan tutuklamalar gerçekleşince de "Göstermelik..." dediler.

Sonra kendi aralarında ikiye ayrıldılar:

Bir kısmı "Milletin gazını almak için yapıyorlar" derken, diğer kısmı "Biz söyledik de üzerine gittiler, yoksa hiçbir şey olmazdı..." dedi.

Çok geçmeden tekrar birleşip "Gündemi değiştirecekler!" demeye koyuldular.

Mustafa Sarıgül elin Alamanını dolandıracak kadar işleri ilerlettiği için gündeme gelince "Biz demiştik!.." yollu kaptırıp gittiler.

Hülasa, fon yolsuzluğu dışında gündeme gelen her şeyde maksat aradılar.

O kadar tozuttular ki Arda Güler'in o nefis frikik golüne bile "gündemi değiştirmek"

Sarıgül'ün uçanı kaçanı haşa huzurdan taciz ettiğine dair iddialar üzerine "Adamın özel hayatından bize ne?" diye burun kıvırdılar.

Herhangi bir muhafazakâr lokasyondaki herhangi bir istismar iddiasından hareketle tüm muhafazakarları "ırz düşmanı" ilan edip kırk gün kırk gece fasılasız gündemde tutanlar kendileri değilmiş gibi.

Neyse...

Üst düzey bürokratlar üst üste içeri atılınca "gündemi değiştirecekler" yaygarasından vazgeçmek zorunda kaldılar.

Lakin zerre miskali mahcup olmadılar. "Bakın, hepsi hırsız bunların..." diyerek en iyi bildikleri "kollektif cezalandırma" algısına geçtiler.

Şimdi de "Listeyi açıklayın" diye tutturdular.

Açıklansın açıklanmasına da, liste açıklanınca ne diyeceklerini şimdiden söyleyeyim: "Hani Erdoğan'ın adı nerede?"

Zira hedefleri baştan itibaren belli. Fon yolsuzluğu sadece araçtan ibaret.

Aklınıza ne oldu; İmamoğlu'nu onca belge ve onca itirafa rağmen ilaç niyetine olsun bir kez olsun eleştirmeyip tam aksine cumhurbaşkanı adayı yapanlardan başka ne beklenir ki?!

Fakire soracak olursanız, AK Parti bunları zerre miskali kafaya takmadan yapması gerekenlere odaklanmalı.

Fon yolsuzluğunu fırsata çevirip kimsenin avuruna zavuruna bakmadan "devrim" çapında adımlar atmalı.

Hizmet aşkını kişisel kazanım hırsına dönüştürenler, yapıp ettikleriyle Erdoğan'ın milletle kurduğu gönül köprülerine zarar verenler çeperlere sürülmeli; kirlenmemiş samimi isimler merkeze çekilmelidir.

Bu köşeciğin müdavimleri bilir ki yıllar yılı söylediğim, koşulların alabildiğine dayattığı daha fazla ertelenemeyecek gerçek budur.

Bu altüst oluş, bu "değişim" gerçekleşmeden yozlaşmanın da metal yorgunluğunun da önü alınamaz. Nokta.

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Yorumlar

Vay vay

Ülkeyi kim yonetiyorsa sorumluluk onda tabiki..Göz göre göre milletin parasına çöküp malı 29 ayrı ülkeye kaçırmışlar, buna göz yumanlar sorumlu, bunları arayanlar sorumlu..

Millet

Fon kumpası fetöcü iblislerin kumpasıdır, yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum, benim kanaatimce, Ak Parti İçindeki foncuların kahir ekseriyeti hala fetöcüler ile irtibatlı olanlardır. Bunların geçmişten günümüze uzanan vazgeçemedikleri mecburiyetleri var. Yani fetönün bir şekilde mecburileridirler. İşte bunların kulaklarına fonu üfleyenler fetöcüler, sonra bunları manuple edenler, fetöcüler, sonra bu ahmakları kamuoyuna ifşa edenler yine fetöcüler, Operasyonu'nda yapılacağını bildirenler yine içerdeki fetöcüler. Fetö itlerinin tamamı devletten atılmadıkça devlet millet emniyette değil. Ak parti içindeki fetö mecburileri temizlenmedikçe de, fetöcülerden kurtulmak mümkün değil. Bakınız deve dişi gibi bir Ak partili siyasetçi diyor ki; Bizim, devlete girsinler diye referans olduklarımız arasında seçim yapsak chp kazanır. İşte işin özeti bu son cümledir.
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