İskender kebap tarifi (evde) nasıl yapılır? Lokanta usulü iskender sosu (Bursa iskender) tarifi nasıl yapılır?
İskender kebap oldukça bugün merak uyandırdı. İskender, et severler için vazgeçilmez yemeklerdendir. İzleyiciler internet üzerinden 'Evde iskender kebap nasıl yapılır, Lokanta usulü iskender sosu (Bursa iskender) tarifi nasıl yapılır?' diye araştırmalarda bulunuyor. İşte iskender kebap tarifi...
İskender kebap Bursa'nın lezziz yöresel yemekleri arasında bulunuyor. Döner kullanılarak yapılan İskender kebap bol tereyağ ve yoğurtla gönüllere taht kuruyor. İskender kebabın evde yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak evde iskender kebap yapmak oldukça basit. Evde et döner nasıl yapılır? sorusunun cevabını sizinle paylaşıyoruz.
İskender kebap tarifi (evde) nasıl yapılır?
Malzemeler
- 400 g dana tranç
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- Tuz
- Karabiber
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 200 ml domates püresi
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz
Servis için;
- Tırnaklı pide
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 4 sivri biber
- 2 domates
Kızartmak için;
- Ayçiçek yağı
Üzeri için;
- Yoğurt
- 1 yemek kaşığı tereyağ
Et döner yapılışı;
Dana bonfile etini streç filme sarıp dondurucuya alın. Yaklaşık 1-1,5 saat buzlukta bekletin. Bıçakla ince dilimler kesebileceğiniz sertliğe geldiğinde eti buzluktan çıkarın.
Keskin bir bıçak yardımıyla ince yaprak şeklinde dilimler kesin. Yapışmaz yüzeyli bir tencereye etleri alın ve suyunu salıp tekrar çekene kadar karıştırmadan kapağı kapalı olarak pişirin.
Zeytinyağı ve tereyağını da tencereye ilave edip kızartın. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp ocaktan alın.
Sosu için zeytinyağı ve tereyağını bir sos tenceresine alıp ısıtın. Domates püresi ve sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında tuzunu ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.
Yapışmaz yüzeyli bir tavada tereyağını eritin. Pideleri küp küp doğrayıp tavaya ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kızartın.
Ayçiçek yağını bir tavada ısıtın. Biberleri ve dörde böldüğünüz domatesleri yağda kızartıp hazırlayın
Bursa iskender sosu tarifi
Sos yapılışı;
Bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı konulup eritilir. Üzerine salçalar eklenir ve salçanın kokusu çıkarana kadar kavrulur. Daha sonra bir su bardağı su ve isteğe göre bir su bardağı domates rendesi, tuz ve pul biber ilave ederek sos pişirilir.