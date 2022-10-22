İskender kebap tarifi (evde) nasıl yapılır? Lokanta usulü iskender sosu (Bursa iskender) tarifi nasıl yapılır?

İskender kebap Bursa'nın lezziz yöresel yemekleri arasında bulunuyor. Döner kullanılarak yapılan İskender kebap bol tereyağ ve yoğurtla gönüllere taht kuruyor. İskender kebabın evde yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak evde iskender kebap yapmak oldukça basit. Evde et döner nasıl yapılır? sorusunun cevabını sizinle paylaşıyoruz.

İskender kebap tarifi (evde) nasıl yapılır?

Malzemeler

400 g dana tranç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Karabiber

Sosu için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağ

200 ml domates püresi

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Servis için;

Tırnaklı pide

2 yemek kaşığı tereyağ

4 sivri biber

2 domates

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Üzeri için;

Yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağ

Et döner yapılışı;



Dana bonfile etini streç filme sarıp dondurucuya alın. Yaklaşık 1-1,5 saat buzlukta bekletin. Bıçakla ince dilimler kesebileceğiniz sertliğe geldiğinde eti buzluktan çıkarın.

Keskin bir bıçak yardımıyla ince yaprak şeklinde dilimler kesin. Yapışmaz yüzeyli bir tencereye etleri alın ve suyunu salıp tekrar çekene kadar karıştırmadan kapağı kapalı olarak pişirin.

Zeytinyağı ve tereyağını da tencereye ilave edip kızartın. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp ocaktan alın.

Sosu için zeytinyağı ve tereyağını bir sos tenceresine alıp ısıtın. Domates püresi ve sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında tuzunu ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.

Yapışmaz yüzeyli bir tavada tereyağını eritin. Pideleri küp küp doğrayıp tavaya ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kızartın.

Ayçiçek yağını bir tavada ısıtın. Biberleri ve dörde böldüğünüz domatesleri yağda kızartıp hazırlayın

Bursa iskender sosu tarifi

Sos yapılışı;

Bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı konulup eritilir. Üzerine salçalar eklenir ve salçanın kokusu çıkarana kadar kavrulur. Daha sonra bir su bardağı su ve isteğe göre bir su bardağı domates rendesi, tuz ve pul biber ilave ederek sos pişirilir.