Kahve içme alışkanlığı olanlar dikkat! Ünlü şirket kahve fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı! Yeni adımı duyurdu

Kahve meraklılarının yoğun ilgisiyle kahve sektöründe adeta talep patlaması yaşanıyor. Bugünlerde en çok konuşulan konu ise son üç yılda neredeyse üç katına çıkan kahve fiyatları. Bu noktada yeni bir haber gündemi meşgul etti! Yüksek eflansyon kahve fiyatlarını da vurdu. Starbucks kahve içme alışkanlığı olanlara kötü haber: Büyük kahve zincirlerinden Starbucks kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurdu.