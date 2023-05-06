Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta üst üste indirim geliyor! 6 Mayıs güncel LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Son olarak motorin fiyatlarına gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından benzine de indirim geldi. Gelen indirim haberlerinin ardından gözler güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...İşte konuya ilişkin son bilgiler...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere motorine 2. kez indirim geldi. Yarın itibariyle de benzin fiyatı için indirim bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

6 Mayıs 2023 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim geldi.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş indirim geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKARYAKIT İNDİRİMİNİN ARDINDAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Anadolu Yakasında 19,65 TL'den satılan motorin fiyatları, akaryakıt indiriminin ardından 18,34 TL'ye düştü.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 6 MAYIS 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.33 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 17,87 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.33 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 17.98 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 10,50 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 19.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 18,29 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL

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