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Gündem Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi
Gündem

Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
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Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya’da 2025 yılının Nisan ayından beri İsraillilerin ülkeye girişine izin vermeyen Maldivlerin Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin destekçisi Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile bir araya geldi. Erdoğan, Mohamed ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşasak da tabiatın bize yüklediği sorumluluk aynı. COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Maldivler Cumhurbaşkanının kıymetli eşi Sajidha Mohamed Hanımefendi ile bu ortak anlayışın önemini paylaşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

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