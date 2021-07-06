  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Diyanet açıkladı! Bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'geçmiş olsun' mesajı
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Fuat Oktay, yarın KKTC'ye gidecek
Yerel Kahramanmaraş'ta nargile tütünü operasyonu!
Yerel

Kahramanmaraş'ta nargile tütünü operasyonu!

Kahramanmaraş'ta kaçak nargile tütünü üretilen eve yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 18:38:00 -
Kahramanmaraş'ta nargile tütünü operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Büro Amirliği görevlileri, sokak çalışmaları ve istihbari çalışmalar neticesinde Yusuflar Mahallesi'nde nargile tütünü imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bir ikamete baskın düzenledi.

Operasyonda evde yapılan aramada, 65 kilogram paketlenmeye hazır hale getirilmiş pişirim ve aromalandırması yapılmış nargile tütünü, değişik markalarda paketlere basılmış 24 paket kaçak nargile tütünü, 1 adet paketlemede kullanılan ısıtma makinası, 3 kutu nargile esansı, 515 adet adet değişik markalara ait nargile tütünü ambalaj paketi, 10 kilogram nargile tütünü imalatında kullanılan yaprak (deli) tütün, 1 kutu gıda boyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay