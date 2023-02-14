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Yerel Kahramanmaraş depremine ait yeni görüntüler! Köprünün savrulduğu anlar dehşete düşürdü
Yerel

Kahramanmaraş depremine ait yeni görüntüler! Köprünün savrulduğu anlar dehşete düşürdü

Kahramanmaraş depreminin hissedildiği Kayseri'de köprünün şiddetli şekilde savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 23:31:00 - 2023-02-15 00:06:33

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kayseri'de, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

6 Şubat tarihinde Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında İstasyon Caddesi üzerinde Sümer Köprüsü'nde bulunan kameraya kaydedilen görüntülerde köprü şiddetli bir şekilde sallanırken, köprü altında kalan araç sürücülerinin araçlarını güvenli bölgeye aldığı görülüyor.

Köprü şiddetli şekilde savruldu

Ayrıca yaya vatandaşların da panikle kaçıştığı gözlemlenirken, köprünün savrulması da yaşanan depremin ne kadar şiddetli hissedildiğini gözler önüne seriyor.

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