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Yerel Kafede çatışma çıktı: 1 kişi yaralandı
Yerel

Kafede çatışma çıktı: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede otopark meselesinden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 07:03:00 -
Kafede çatışma çıktı: 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarıyla bilinen Sille Subaşı Mahallesi'nde kafe çalışanları ile mahalleli gençler arasında otopark meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda Ömer Faruk Y. (24), tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan haberi alan gencin ailesi ve yakınları, kafenin önünde toplandı. Burada çıkan ve bir kişinin başından yaralandığı arbedeyi polis ekipleri önledi.

Olayla ilgili kafe çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı.

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