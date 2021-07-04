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Yerel Kafası demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Yerel

Kafası demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 15:38:00 -
Kafası demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Düzköy Mahallesi'nde, yavru kedinin kafasını demir boruya sıkıştırması üzerine çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, bir atölyeye götürdükleri kedinin kurtarılması amacıyla çalışma başlattı.

Yavru kediye zarar gelmemesi için titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Veterinerde tedavisi tamamlanan kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

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