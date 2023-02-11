Kaçak yapıya ve rüşvete geçit vermeyince sonuç: Hatay'da bina yıkılmayan tek ilçe...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem sonrası binlerce bina yıkıldı. Hatay'da da çok sayıda bina yıkılmasına rağmen Hatay'ın Erzin ilçesinde yıkılan bir tek binanın olmadığı ortaya çıktı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin büyük hasara neden olduğu Hatay’a 110 kilometre, Osmaniye’ye ise 20 kilometre uzaklıktaki 42 bin nüfuslu Hatay’ın Erzin ilçesinde ise tek bina bile yıkılmadı. Yıkım nedeniyle bir kişi bile hayatını kaybetmedi.

“TEK BİR BİNAMIZ YIKILMADI”

Depremden kaynaklı can kayıplarının olmadığını ifade edenErzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, “Erzin’imizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı. Bunun dışında Erzin dışında yaşayan İskenderun'da, Hatay'da, Osmaniye'de yaşayan vatandaşlardan 50-60 kişi ölenler oldu. Onlara da rahmet diliyorum. Ancak Erzin'de depremden kaynaklı ölüm olmadı çok şükür” dedi.

“DEPREM BİTMEK BİLMEDİ”

Deprem anını ve sonrasını anlatan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu şunları söyledi:

İlçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle. O gün bu kadar sarsıntı yaşadık yani anlatılmaz yaşanır.

Ben de tek katlı müstakil bir evde oturuyorum. Çok şiddetli sarsıldık ve hemen çocuklarımızla birlikte kapıya koştuk, zor hareket ediyorduk. Bitmesini bekledik ama bir türlü bitmek bilmedi.

Bir dakikanın üzerinde bir sarsıntıyla biraz hafifleyince apar topar hemen alabileceğimiz eşyaları alır almaz çıktık evden.

O arada elektrikler kesildi ve bir şey göremiyorduk. Sakinledikten sonra da hemen belediyedeki arkadaşlarımızı arayıp ilçeyi dolaşmaya başladık. Erzin’imizde herhangi bir yıkıntı olmadığını anladık tabii o belli bir süreç aldı.

'TEK VİCDANLI SEN MİSİN?'

İlçede kendi döneminde kaçak yapıya izin vermediğini ifade eden Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, şöyle konuştu:

Herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana ‘Senden başka memlekette doğru adam yok mu’ dediler.

Hatta seçimlerden sonra uzaktan da bir akrabamız olan kişi yanıma gelerek, ‘Bize ceza yazılmış, kaçak inşaattan…’ dedi. Ben de kendisine yapabileceğim bir şey olmadığını söylediğimde ‘Türkiye’nin tek doğrusu sen misin?’ dedi.

Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler var.

Kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum.

Benim buna müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yapar diye çok açık yüreklilikle söylüyorum ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. İnsanlar da birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle.

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