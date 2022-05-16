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Spor Juventus-Lazio maçı ne zaman saat kaçta? Juventus Lazio CANLI İZLE
Spor

Juventus-Lazio maçı ne zaman saat kaçta? Juventus Lazio CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 37.haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus-Lazio maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-16 12:18:00 -
Juventus-Lazio maçı ne zaman saat kaçta? Juventus Lazio CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 37.haftasında Juvetus sahasında Lazio’yu konuk edecek. Peki, Serie A maçları hangi kanalda?

Juventus-Lazio maçı ne zaman saat kaçta? Juventus Lazio CANLI İZLE

Juventus 16 Mayıs Pazartesi akşamı TSİ 21.45'te Lazio'yu konuk edecek. Allianz Stadı'nda oynanacak olan maç S Spor, Bilyoner ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Lu. Pilgrims, Arthur, Miretti, Rabiot, Dybala, Vlahovic, Kean

Lazio: Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, F. Anderson, Immobile, Zaccagni, Herds Sarri

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