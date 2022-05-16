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Spor Juventus-Lazio maçı kaç kaç bitti?
Spor

Juventus-Lazio maçı kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'nın 37.haftasında Juventus sahasında Lazio'yu konuk etti. İtalya ligini yakından takip edenler ise Juventus Lazio maçının kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Juventus-Lazio maç sonucu:

Yeniakit Publisher
2022-05-16 22:31:00 - 2022-05-16 23:48:31
Juventus-Lazio maçı kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'nın 37.haftasında Juventus evinde Lazio'yu konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Juventus-Lazio maçı kaç kaç bitti?

Ligin 37.haftasında Juventus ile Lazio karşı karşılya geldi. Mücadele Lazio'nun son dakikalarda bulduğu golle 2-2 sona erdi.
Maça ev sahibi ekip hızlı başladı. 10.dakikada Vlahovic ev sahibini öne geçirdi: 1-0
36'da sahneye çıkan Morata durumu 2-0'a getirdi.
51'de ise Aleş Sandro topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1
Maçın sonucunu ise 90+6'da Milinković-Savić ilan etti: 2-2

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