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Dünya Joe Biden, Zelenskiy'e sinirlenerek sesini yükseltti ve 'minnettar olmasını' istedi
Dünya

Joe Biden, Zelenskiy'e sinirlenerek sesini yükseltti ve 'minnettar olmasını' istedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Zelenskiy ile görüşürken sinirlenerek sesini yükselttiği ve Ukrayna liderinin 'biraz daha minnettar olabileceğini' söylediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 17:48:00 - 2022-10-31 18:02:56
Joe Biden, Zelenskiy'e sinirlenerek sesini yükseltti ve 'minnettar olmasını' istedi

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında 'yardım paketi' gerilimi yaşandığı öğrenildi.

NBC News'in 'görüşmeyi bilen 4 kişiye' dayandırdığı haberine göre Biden, Zelenskiy'in talepleri karşısında sinirlenerek sesini yükseltti ve Ukrayna liderinden 'biraz daha minnettar olmasını' istedi.

Haberde, yaşanan tartışma anı şu şekilde aktarıldı:

"Zelenskiy ihtiyaç duyduğu ve alamadığı tüm ek yardımı listelemeye başladığında Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ABD askeri yardımına yeşil ışık yaktığını söylemeyi yeni bitirmişti. Konuya aşina olan kaynaklar Biden'ın öfkesini kontrol edemediğini söyledi.

Biden Zelenskiy'e 'Amerikan halkının oldukça cömert davrandığını ve yönetimi ile ABD ordusunun Ukrayna'ya yardım etmek için çok çalıştığını' söyledi ve sesini yükselterek Zelenskiy'in biraz daha minnettar olabileceğini söyledi."

Yaşanan gerilimin, Biden'ın Ukrayna'yla ilgili verdiği yardım kararlarına yönelik desteğin hem Kongre'de, hem de halk nezdinde azaldığı bir dönemde yaşanması dikkat çekiyor. ABD basınına göre Biden, Ukrayna yardımları konusunda bazı Cumhuriyetçilerin ve Demokratların direnişiyle karşı karşıya.

Görüşmeye aşina olan kaynaklar ayrıca, Biden'ın Zelenskiy ile ilgili 'hayal kırıklıklarının arttığını', Zelenskiy'in 'ABD yönetimi elinden geleni yaptığı halde' kamuoyunda 'yalnızca yapılmayanlara odaklanmaya devam ettiğini hissettiğini' söyledi.

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NBC'nin konuyla ilgili görüş almak üzere ulaştığı Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü haber hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Aynı şekilde, Zelenskiy'in bir sözcüsü, konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

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