Jesus için yine bomba iddia!

Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala Devler Ligi'ne katılmayı neredeyse garantileyen Fenerbahçe'de artık gözler yeni sezona çevrilmiş durumda. Teknik direktör belirsizliğine son vermek isteyen Sarı-Lacivertli ekip, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için çalışmalarına devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilya basını Portekizli çalıştırıcının Flamengo için bekleme süresini uzattığını duyurdu.

Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala Devler Ligi'ne katılmayı neredeyse garantileyen Fenerbahçe'de artık gözler yeni sezona çevrilmiş durumda. Teknik direktör belirsizliğine son vermek isteyen Sarı-Lacivertli ekip, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için çalışmalarına devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre daha önceki açıklamalarında 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini ve sonrasında kararını vereceğini dile getiren Jorge Jesus, bekleme süresini Flamengo için Haziran ayının başına kadar uzattı.

Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Paulo Sousa'nın son dönemde yerinin sallantıda olması nedeniyle Jorge Jesus'un kendisine gelebilecek olası bir teklif için bu kararı aldığı da iddialar arasında yer aldı.

En çok dikkatini çeken Fenerbahçe

Haberde aktarılan bilgilere göre Benfica'dan ayrıldıktan sonra Arabistan ve Everton'dan gelen teklifleri reddeden Jorge Jesus'un dikkatini en çok çeken takım Fenerbahçe oldu.

Başkan Ali Koç ile görüştü

Bilindiği üzere Sarı-Lacivertliler'in uzun zamandır ilgilendiği Jorge Jesus geçtiğimiz haftalarda Portekiz'de Başkan Ali Koç ile bir araya gelmiş ve ardından da Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etmişti.

En son Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, 28 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmıyordu.