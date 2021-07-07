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Yerel Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: Gözaltılar var
Yerel

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: Gözaltılar var

İzmir'in çeşitli noktalarında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 15:44:00 -
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: Gözaltılar var

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Jandarma Narkotik Timleri tarafından narkotik köpekleri ile birlikte drone destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ekili toplam 2 bin 122 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, yaklaşık 1.8 kilogram kubar esrar, 18 gram metamfetamin ile 3 gram bonzai, 13 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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