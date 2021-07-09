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Yerel İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alınarak büyük bir facia önlendi
Yerel

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alınarak büyük bir facia önlendi

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak büyük bir facia önlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 06:56:00 -
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alınarak büyük bir facia önlendi

Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 11 saatte kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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