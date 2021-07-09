İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alınarak büyük bir facia önlendi
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak büyük bir facia önlendi.
Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık 11 saatte kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.