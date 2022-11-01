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Dünya İtiraf gibi açıklama! 'Türkiye ile anlaşmak zorundayız'
Dünya

İtiraf gibi açıklama! 'Türkiye ile anlaşmak zorundayız'

European Stability Initiative (ESI) Başkanı Gerald Knaus, mülteciler konusunda Türkiye ile anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:35:00 -
İtiraf gibi açıklama! 'Türkiye ile anlaşmak zorundayız'

AB'nin mülteci konusunda sürdürdüğü politikanın yanlış olduğunu ifade eden ESI Başkanı Knaus, tek çözümün AB-Türkiye anlaşmasının yenilenmesi olduğunu belirtti.

Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları AB'yi tarihi bir mülteci krizine sürüklediğini belirten European Stability Initiative (ESI) Başkanı Gerald Knaus, Almanya'nın Balkan rotasından giren insanlarla birlikte bu kış benzersiz bir insani mücadeleyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"AB-Türkiye anlaşması yenilenmeli"

Knaus, FDP ve Hristiyan birlik partilerinin talep ettiği gibi sınır kontrollerinin artırılmasının düzmece politikalar olduğu, bunun daha az mülteciye değil, daha fazla şiddete ve geri itmeye yol açacağını dile getirdi. Knaus, bu nedenle tek çözümün AB-Türkiye anlaşmasının yenilenmesi olduğunu belirtti.

AB-Türkiye anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini savunan Knaus, "Bunun bir nedeni de şu anda Türkiye sınırında kontrol uygulama şeklimizin yasa dışı şiddete dayalı olması. Yunanistan sığınmacılara geri itme taktiği uyguluyor. Bu durum, AB yolsuzlukla mücadele ofisi ve yıllardır birçok medya kuruluşu tarafından yakın zamanda yayımlanan raporlarla da doğrulanıyor. Bu tür bir sınır kontrolü, AB ve uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye ile yasa dışı göçün insan hakları ihlalleri olmadan azaltılması Avrupa'nın çıkarına olacaktır. Türkiye'de üç buçuk milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı desteklemeye devam ediyoruz. Bunun nedeni bu insanların entegrasyonlarına yönelik çalışmalara ilgi duymamız. Bu nedenle AB ve Türkiye ile müzakerelere başlamak acilen gerekli ve iki yıldır bunu savunuyorum. 2020'den bu yana Yunanistan'dan Türkiye'ye tek bir dönüş olmadı. Zor olacak ama alternatif yok" dedi.

Türkiye'deki mültecileri maddi olarak desteklemeye devam etmenin mantıklı olduğunu ifade eden Knaus, "AB buna katlanmak zorunda. Bu konuda müzakere edilmeli. Yapılacak her değişiklik şu anda sahip olduğumuz politikadan daha iyi olacaktır" dedi.

 

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