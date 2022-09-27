İsveç'ten Türkiye'ye heyet geliyor

Türkiye, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'dan, teröristlerle ilgili iade işlemlerini yerine getirmelerini istiyor.

Bu kapsamda varılan mutabakat çerçevesinde İsveç'ten heyet, Türkiye'yi ziyaret edecek.

"İade etmelerini bekliyoruz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ziyarete ilişkin son bilgileri paylaştı.

İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç Adalet Bakanlığı'nın Türkiye ziyareti

"5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet ülkemize gelecek." diyen Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında şunları kaydetti:

Finlandiya'ya heyet gidecek

"Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde... Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum.

"İadesini istediklerimizin haklarında soruşturma ve kovuşturma var"

Bizim iade isteğimiz PKK, FETÖ ve DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler, ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir."

AA'nın aktardığına göre, Bozdağ, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi verilmediğini söyledi.

Bozdağ: Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz

Yargı paketi ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz."