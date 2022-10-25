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Dünya İsveç'ten Türkiye açıklaması: Şartları yerine getireceğiz
Dünya

İsveç'ten Türkiye açıklaması: Şartları yerine getireceğiz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde yeni merkez sağ hükümetin NATO'ya katılım için Türkiye'ye verilen sözlerin tutulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 00:41:00 -
İsveç'ten Türkiye açıklaması: Şartları yerine getireceğiz

Associated Press'e (AP) konuşan Tobias Billström, yeni hükümetin Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili endişelerini paylaştığını aktararak, "PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak." dedi.

Billström, "Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız." diye konuştu.

Her şeyin yasal olarak güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Billström, "Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir." açıklamasında bulundu.

'Ukrayna'ya yardıma açığız'

Billström, yeni hükümetin Ukrayna'nın Archer topçu sistemi ve RBS-70 taşınabilir hava savunma sistemi talebi hakkında henüz karar vermediğini aktararak, "Ukrayna hükümetine Rus güçlerine karşı verdiği kahramanca mücadelede mümkün olan en fazla yardımı yapmaya hazırız. Bu konulardaki kararı gerekli değerlendirmeleri yaptığımızda göreceğiz." ifadesini kullandı.

"Feminist dış politika olmayacak"

Yeni hükümetin, bir önceki hükümetin 2014'te kurduğu "feminist dış politika"dan vazgeçeceğini kaydeden Billström, "Kadınlar ve erkekler arasındaki eşit hakların önemli olduğuna inanıyoruz, ancak 'feminist dış politika' ifadesini kullanmak, bazen ilgiyi asıl önemli olandan uzaklaştırdığınız anlamına geliyor. Asıl içerikten çok etikete önem vermiş oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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