İsveç'ten flaş açıklama: Bu Türkiye'nin hakkı

Finlandiya ve İsveç başbakanları Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO'ya aynı anda katılma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile üçlü mutabakata ilişkin "Türkiye'nin İsveç'ten üçlü mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemesi tamamen hakkı" diye konuştu.

Kristersson, "Türkiye'nin küresel terör ile mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in ev sahipliğindeki resepsiyona İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Savunma Bakanı Pal Jonson, Askeri Ataşe Kıdemli Albay Şenol Nazikkol ile çok sayıda diplomat ve misyon şefi katıldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılını kutladı.

Billström, Türkiye ile birçok alanda iş birliği yapmak istediklerini dile getirerek "Türkiye ile teröre karşı ortak hareket ediyoruz. Umarım gelecek yıl İsveç olarak NATO'ya girmiş olur ve Cumhuriyet'in 100'cü yılını müttefikimizle burada tekrar kutlarız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tezel ise Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in kutlamasında seçkin dostları görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek İsveç ile Türkiye arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için uğraş vereceklerini aktardı.

Tezel, gündüz diplomat ve misyon şefleri için resepsiyon verdiklerini, akşam da Türk toplumu adına resepsiyon vereceklerini belirtti.