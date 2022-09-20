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Ekonomi İsveç'te beklentiden daha sert faiz artışı!
Ekonomi

İsveç'te beklentiden daha sert faiz artışı!

İsveç Merkez Bankası politika faizini 1 puan artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkararak piyasa beklentilerinden daha agresif bir sıkılaşma adımı attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:12:00 -
İsveç'te beklentiden daha sert faiz artışı!

İsveç Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir sıkılaşma hamlesi yaparken, önümüzdeki 6 ay içinde de sıkılaşmanın süreceği sinyalini verdi.

İsveç Merkez Bankası politika faizini 1 puan artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 1,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

Son faiz artışıyla ülkede politika faizi 11 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Ülkede son dönemde enflasyon göstergelerinde zirve seviyeler izleniyordu.

Son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 9,8 ile 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

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