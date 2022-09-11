İsveç geri vitese taktı: Yanlış anlaşıldık

Rûdaw'ın İsveç'in başkenti Stockholm'den, ''İsveç Başbakanı Andersson: Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz'' başlıklı Türkçe bir haber geçmişti. Söz konusu haberin çarpıtıldığı açıklandı.

Haberde İsveç Başbakanı Andersson'un söylediği iddia edilen şu sözlere yer verilmişti.

İsveç Başbakanı Andersson'un, “Hiçbir Kürt’ü Türkiye’ye teslim etmeyeceğiz. İsveç Başbakanı olduğum müddetçe her zaman Kürtlerin haklarını savunacağız; Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya rağmen İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt'ün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini burada açıkça söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan hiç kimse sınır dışı edilemez, yani İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan herkesin hayatı tamamen korunmaktadır.” ifadelerinin çarpıtılarak servis edildiği ortaya çıktı.

"Herhangi bir terör olayına karışmadıysanız..."

Haber Türkiye'de birçok haber sitesi ve gazete tarafından, ''Türkiye yine kandırıldı' başlığı ile okurlarına servis edilmişti.

Olayın duyulmasından sonra açıklama yapan İsveç Başbakanlığı, Andersson'un açıklamalarının çarpıtıldığını ve Andersson'un söz konusu gazeteye, ''İsveç'te yaşayan Kürt halkının endişelenmesine gerek yok. Eğer İsveç vatandaşıysanız ve herhangi bir terör olayına karışmadıysanız, iadeler konusunda endişelenmenize gerek yok. İsveç yasalarına ve uluslararası hukuka uyuyoruz." cümlelerini kurduğu belirtildi.