İstanbul'un en büyük pazar kompleksi Küçükçekmece'de

Yıllardır pazar esnafının olumsuz hava koşullarında çektiği zorluklara son vermek ve halkın daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla inşasına başlanan kapalı pazar yeri projelerinin yapımında sona geliniyor. Pazar yeri projeleri Küçükçekmece’nin yoğun konut dokusunun merkezinde önemli bir ihtiyaca maksimum düzeyde cevap verecek.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, öncelikli hedeflerinin Küçükçekmecelilerin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak olduğunu ifade ederek, “Bu projeyle ilçemizin sakinlerine rahatça, iklim koşullarından etkilenmeden alışveriş yapabilecekleri mekanlar sunmayı amaçlıyoruz. Pazar yerlerimizin inşasında sona geldik. Çok yakında hizmete açacağız. Yalnızca bir pazar yeri de değil, çocuk parkı, dinlenme alanı ve kapalı otoparkı da bu projelerimiz beraberinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

FAALİYETE GEÇEN VE ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI PAZAR YERLERİ:

FEVZİ ÇAKMAK MEYDANI PAZAR YERİ VE YERALTI OTOPARKI

Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yapılan projenin toplam alanı 23 dönüm. İstanbulu’un en büyük kapalı Pazar yeri olma özelliğini taşıyan, 650 tezgaha ev sahipliği yapacak olan projenin, kapalı inşaat alanı 62.000 m2. Yatırımın içinde 1166 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Ayrıca meydan, yeşil alanlar, süs havuzları, çocuk oyun parkı, dinlenme, gezi ve yürüyüş alanları da proje kapsamında hayata geçirilecek. Çok büyük kısmı tamamlanan projede cumartesi günleri pazar kurulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak.

SULTANMURAT MEYDANI PAZAR YERİ VE YER ALTI OTOPARKI

Sultanmurat Mahallesi Anadolu Sokak’ta inşası tamamlanan yatırımın kapalı inşaat alanı 15 bin 700 m2 yatırım dahilinde, 500 tezgahlı kapalı pazar yeri, meydan, dinlenme, gezi ve spor alanları, oyun alanları, süs havuzları, kafeler, mescit ve 120 araç kapasiteli yer altı otoparkı bulunuyor. Projenin inşaatına Ağustos 2015’de başlandı. Aralık ayı başından beri hizmet vermeye başladı.

CENNET MEYDANI PAZAR YERİ VE YER ALTI OTOPARKI

Cennet Mahallesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi arkasında bulunan Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait alanda yapımı devam eden proje yaklaşık 11 bin 600m2’lik bir alanda uygulanacaktır. Yatırım dahilinde meydan, 450 tezgahlı kapalı pazar yeri, sosyal tesis ve 4 katlı 400 araç kapasiteli kapalı otopark bulunuyor.

HALKALI PAZAR YERİ SAĞLIK OCAĞI VE YER ALTI OTOPARKI

Merkez Mahallesi Aytaç Mevkii’ndeki Tuna Caddesi üzerinde yapımı devam eden proje yaklaşık 3 dönümlük bir alanda uygulanıyor. Proje içerisinde 2 katlı kapalı pazar yeri, kapalı otopark, 20 muayene odası bulunan aile sağlığı merkezi, belediye hizmet birimi,muhtarlık, atölye ve derslikler yer alıyor. Yapım çalışmaları Ekim 2015’te başlayan projenin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

TEVFİKBEY MEYDANI PAZAR YERİ VE YERALTI OTOPARKI

Tevfikbey Mahallesi’nde Küçükçekmece Belediyesi’ne ait Yol Yapım Amirliği’nin bulunduğu alanda yapılması planlanan yatırım, Beşir Kemal Caddesi ve Şehit Feride Sokak kesişiminde konuşlandırılacak. Kapalı inşaat alanı 3055 m2 olacak yatırım; meydan, katlı yer altı otoparkı, pazar yeri gibi donatılarla dikkat çekiyor.

İKİTELLİ AÇIK SPOR ALANI PAZAR YERİ VE YERALTI OTOPARKI

Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan İkitelli Spor Kulübü’nün bulunduğu alanda yapımı planlanan çalışmanın kapalı alanı 14.800 m2’dir. Yatırımın içeriğinde; 2 katlı, bin 487 tezgah kapasiteli kapalı pazar yeri, halı saha, spor tesisi odaları yeraltı otoparkı kafeterya ve çocuk oyun alanları bulunacaktır.

TESİSLER NEFES ALDIRIYOR

Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde 4 bin 200 m2 alana inşa edilen Soğuksu Sosyal Tesisleri, ailece dingin ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenlere kapılarını açıyor. 80 kişi kapalı, 84 kişilik dış mekan kapasiteli tesis, uygun fiyatlarla misafirlerini ağırlıyor.



Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde hayata geçirilen ‘Selçuklu Sosyal Tesisleri ve Parkı’ da Küçükçekmecelilerin hizmetine girdi. Ahşap ve modern mimarisiyle göz dolduran Selçuklu Sosyal Tesisleri, 120 kişi içerde ve 90 kişi açık terasta olmak üzere toplamda bin 210 kişiyi ağırlayacak. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece’de yeni projelerin hayat bulmaya devam ettiğini ifade ederek, “Sosyal tesisimizde vatandaşlarımız uygun fiyatlarla kahvaltı edebilir, yürüyüş parkurlarından yararlanıp çocuklarıyla oyun alanlarında keyifli bir gün geçirebilirler” diyerek, tüm İstanbulluları Soğuksu ve Selçuklu Sosyal Tesisleri’ne davet etti.

“KÜÇÜKKEÇMECE KÜLTÜR SANATTA MARKA OLDU"

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Küçükçekmece Belediyesi yalnızca Küçükçekmecelilere değil tüm İstanbullulara geniş bir kültür sanat yelpazesi sunuyor. 2017 yılında Küçükçekmece’de kültür sanat alanında yapılan etkinlikleri 690 bin 334 kişi izledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi başta olmak üzere Cennet, Atakent ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezleri, Geleneksel Sanatlar ve Müzik Akademileri ile binlerce kişiye ulaşan Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul’un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri oldu. Küçükçekmece Belediyesi binlerce sanatsever için söyleşi, konser, festival, tiyatro, sergi, özel etkinlik, dinleti, seminer ve atölye çalışmaları düzenledi.

Küçükçekmece’nin kültür sanatta bir marka olduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Biz Küçükçekmece’de sadece yol bakımı, alt yapı, çevre düzenlemesi, çöp toplama gibi hizmetleri yapmıyoruz; insanımıza yatırım yapıyoruz. Vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Onların evlerinde, sokaklarında, ilçelerinde mutlu bir hayat sürmesini amaçlıyoruz” dedi.

KADINLAR "HÜNERLİ ELLER ÇARŞISI'NA KAVUŞTU

Kadınlara, kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini satma imkanı sunmaya hazırlanan Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Kültür Merkezi Karşısında “Hünerli Eller Çarşısı’”nı açmak için kolları sıvadı. ‘Hünerli Eller Çarşısı’nda ihtiyaç sahibi kadınlar bir taraftan sosyalleşirken bir yandan da aile ekonomisine katkısını artırabilecek. Çarşıda ayrıca zamanını değerlendirerek, el sanatları kurslarında tecrübe sahibi olan kadınların ürettikleri ürünler de görücüye çıkacak. Kendi yaptıkları ürünleri hiçbir ücret ödemeden açılan ‘Hünerli Eller Çarşısı’nda satma imkanı bulacak kadınlar, hem aile bütçelerine destek olacak hem de verdikleri emeğin karşılığını alacak. Çarşıda toplamda 24 dükkan yer alacak. Her biri 4 metrekare olan dükkanlarda kadınlar, belirlenen takvim aralığında birçok kategoride emek verdikleri ürünleri satabilmenin mutluluğunu yaşayacak.

"ÜNİVERSİTELİ" ÇOCUKLAR BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Özel yetenekli öğrencileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi kısa süre içinde hem eğitim anlayışı hem de sosyal alandaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’ne, Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, imzaladıkları ortak protokolle destek verdi. Özel yetenekli öğrencilere, özgün atölye çalışmaları ile eğitim desteği veren Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi, eğitim çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencilerini mental olarak hazırlayarak katılımlarını sağlıyor.

İstanbul birincisi oldular

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Seçmeleri’nde Çocuk Üniversitesi’nin 7 öğrencisinin projesi kabul edildi. Ülke genelinden 14 bin 466 öğrencinin projeleriyle katıldığı yarışmada, Çocuk Üniversitesi’nden 7 öğrenci ilk 432 öğrenci arasına girmeyi başardı ve 36 ay sürecek ücretsiz eğitim ve proje çalışmalarına katılma hakkı kazandı. Çocuk Üniversitesi öğrencisi Arzum Ceren Toz, Mustafa Kadiroğlu Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri Yarışması’nda ‘Bukalemun Robot’ isimli projesi ile İstanbul birincisi oldu.

SPORA ‘ENGEL’ YOK

Küçükçekmece Belediyesi engelleri yok sayan bir anlayışla önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Bu kapsamda, ilçede down sendromlu ve otizmli çocuklara yönelik düzenlenen jimnastik eğitimi çocuklardan ve ailelerinden büyük ilgi görüyor. Yahya Kemal Beyatlı Spor Salonu’nda düzenlenen jimnastik eğitimlerine katılarak, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, özel çocuklara spor malzemeleri hediye etti.

Başkan Karadeniz’in Kıvanç Subaşı isimli mental sendromlu bir çocukla masa tenisi oynaması da renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenme zorluğu çeken özel çocukların ve ailelerinin yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Karadeniz, “Alanında ihtisas sahibi eğitmenlerimiz tarafından jimnastik eğitimi özel çocuklarımıza veriliyor. Çocuklarımız belediyemizin tahsis ettiği araçla aileleri birlikte evlerinden alınıyor. Jimnastik eğitimlerini tamamladıktan sonra evlerine tekrar bırakılıyor. 6-16 yaş arası down sendromlu ve otizmli çocuklarımızın ücretsiz olarak katılabileceği bir eğitim. Ailelerimiz ve çocuklarımız memnun. Onların mutluluğu da bizim mutluluğumuz demektir” diye konuştu.