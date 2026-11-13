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Ekonomi Dünya kapımızda yatarken Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif: Size yardım edebilriz
Ekonomi

Dünya kapımızda yatarken Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif: Size yardım edebilriz

Yeniakit Publisher
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Dünya kapımızda yatarken Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif: Size yardım edebilriz

Türkiye'ye son dönemde güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji alanlarında yatırım yağarken Rusya'dan Ankara'ya flaş bir teklif geldi.

Rusya Enerji Ajansı Genel Müdürü Aleksey Kulapin, Türkiye’nin Rusya’nın güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji alanlarındaki deneyiminden yararlanabileceğini belirtti.

Rusya Enerji Bakanlığına bağlı Rusya Enerji Ajansı (REA) Genel Müdürü Aleksey Kulapin, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’nın güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji alanlarındaki deneyiminden yararlanabileceğini söyledi.

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında konuşan Kulapin, “Günümüzde Rus şirketleri, saydığımız alanların tamamında gerekli yetkinliklere sahip. Jeotermal enerji alanında ise dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz.” dedi.

 

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde jeotermal enerji santrallerinin faaliyet gösterdiğini belirten Kulapin, ülkenin güneş enerjisi alanında tüm aşamaları kapsayan üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Kulapin, Rusya’da verimlilik oranı oldukça yüksek ve fiyatları makul düzeyde olan güneş panelleri üretildiğini ifade etti.

Rüzgâr enerjisi alanında da yerli üretim oranının yüksek olduğunu kaydeden Kulapin, Rus şirketlerinin geniş bir kullanım alanına sahip olabilecek küçük ölçekli rüzgâr türbinlerinin üretim teknolojisinde yetkinlik kazanmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

 

Kulapin, “Günümüzde küçük ölçekli nükleer santrallerin geliştirilmesi son derece önemli ve gelecek vadeden bir alan. Bu santrallere birçok ada ülkesinde ve Güneydoğu Asya’da talep var. Bunun Türkiye açısından da önemli olabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İklim politikaları alanında yılın en önemli etkinliği olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya’da başladı.

Konferanstaki görüşmeler, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelere mali yardım sağlanması ve yeşil enerjiye geçiş konularına odaklanıyor. Ayrıca Türkiye’nin, dünya genelinde elektrifikasyon oranının mevcut yüzde 23 seviyesinden 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılmasına yönelik girişimi de tartışılıyor.

KAYNAK: GAZETEMRU

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