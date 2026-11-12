Kılıçdaroğlu emeklilere kızdı: Boşuna şikayet edip ağlamayın
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerle buluşmasında emeklilere fırça çekti. Kılıçdaroğlu, "Sizin sorma hakkınız var, ağlama hakkınız yok. Her seferinde ağlıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Sayınız 17 milyonun üzerinde. 17 milyon bir partiye oy verse, tek başına iktidar yapar. Biraz da kendinize bakın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde emeklilerle bir araya geldi. Kendisinin de emekli olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, aldığı maaşın emeklilerin aylıklarının yanında oldukça yüksek olduğunu, her milletvekilinin emeklilerin yaşadığı sorunları bilmediğini söyledi.
Türkiye'de kaynakların doğru kullanılması ve siyasetin kirlilikten arındırılması halinde yoksulluğun sona erdirilebileceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanları da ak kaşık gibi tertemiz olmak zorundadır. Kaynağı yerli yerinde kullanırsak Türkiye'de hiç kimse yoksul kalmaz" dedi.
HER SEFERİNDE AĞLIYORSUNUZ
Emeklilerin sayısının 17 milyonun üzerinde olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, emeklilerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılara rağmen aynı iktidara destek vermesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Emekliyi açlığa mahkum eden bu iktidar. Her seferinde ağlıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Sayınız 17 milyonun üzerinde. 17 milyon bir partiye oy verse, tek başına iktidar yapar. Biraz da kendinize bakmanız lazım."
Emeklilerin şikayet ederken kendi siyasi tercihlerini de sorgulaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben de söz veriyorum, hakkınızı hukukunuzu her yerde savunacağım. Siz bu ülkenin yükü değilsiniz, siz bu ülkenin yükünü omuzlayan kişilersiniz. Emeklinin hakkı, işçilerin hakkı verilmediyse, orada adalet yoktur."