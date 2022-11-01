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Dünya İsrail'de seçim sonuçları belli oldu! Sertlik yanlısı geri dönüyor
Dünya

İsrail'de seçim sonuçları belli oldu! Sertlik yanlısı geri dönüyor

Sandık çıkışı sonuçlarına göre İsrail'de erken genel seçimleri eski başbakan eski Başbakan Netanyahu'nun koalisyonu kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 23:42:00 -
İsrail'de seçim sonuçları belli oldu! Sertlik yanlısı geri dönüyor

İsrail'de yapılan seçimi, sandık çıkışı sonuçlarına göre İsrail'de erken genel seçimleri eski başbakan eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon kazandı.

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