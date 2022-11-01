İsrail'de seçim sonuçları belli oldu! Sertlik yanlısı geri dönüyor
Sandık çıkışı sonuçlarına göre İsrail'de erken genel seçimleri eski başbakan eski Başbakan Netanyahu'nun koalisyonu kazandı.
İsrail'de yapılan seçimi, sandık çıkışı sonuçlarına göre İsrail'de erken genel seçimleri eski başbakan eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon kazandı.
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