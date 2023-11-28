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Dünya İşgalci İsrail'in katliam planı ortaya çıktı
Dünya

İşgalci İsrail'in katliam planı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 02:09:00 -
İşgalci İsrail'in katliam planı ortaya çıktı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen 'insani aranın' sona ermesinin ardından Gazze'nin tamamına saldıracaklarını söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve saldırılarıyla yıkımı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret etti.

"Saldırılar daha şiddetli olacak"

Çatışmalara verilen "insani ara" sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek." dedi.

"İşimiz bitene kadar durmayacağız"

Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.
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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bölgenin nüfus yoğunluğu en yüksek kuzeyi ve Gazze şehir merkezindeki Filistinlileri güneye göç etmeye zorlamıştı.

Birleşmiş Milletlere göre Gazze içinde yaklaşık 1,7 milyon Filistinli İsrail'in saldırıları karşısında yerlerinden edilmiş durumda ve büyük çoğunluğu da Gazze'nin güneyinde kalıyor.

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