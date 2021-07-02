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İşçilerin aracı devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Yerel İşçilerin aracı devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yerel

İşçilerin aracı devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan araç devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 09:00:00 -
İşçilerin aracı devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini Mersin’in Tarsus ilçesi, Aslanköy'de kiraz toplamaya götüren Ramazan A. yönetimindeki 33 PD 481 plakalı midibüsün, Sarıveli Mahallesi Killik mevkiinde rampadan indiği sırada freni patladı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan midibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.

Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsün altında kalan tarım işçisi Dürdane Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 14 kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tarsus ve Mersin'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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