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Dünya İran’ın misilleme tehdidi ABD’ye geri adım attırdı: Tanker uçakları gece yarısı tahliye edildi
Dünya

İran’ın misilleme tehdidi ABD’ye geri adım attırdı: Tanker uçakları gece yarısı tahliye edildi

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İran’ın misilleme tehdidi ABD’ye geri adım attırdı: Tanker uçakları gece yarısı tahliye edildi

Ortadoğu'daki agresif politikalarıyla bölgeyi ateşe veren ABD, İran kaynaklı ani tehdit sinyalleri üzerine İngiltere'deki hava üssünde konuşlu dev tanker uçaklarını panikle Almanya ve diğer ülkelere tahliye etmek zorunda kaldı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran kaynaklı bir tehdidin ardından ABD'nin İngiltere'deki hava üssünde bulunan uçaklarını Almanya ve diğer ülkelere tahliye ettiğini öne sürdü.

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD, İran'dan gelen bir tehdit üzerine İngiltere'deki Kraliyet Hava Üssü'nde bulunan tanker uçakları için harekete geçti.

ABD söz konusu uçakları, Almanya ve üssü bulunan diğer ülkelere tahliye etti.

Öte yandan kaynaklar, tehdidin ani mi yoksa daha genel bir durum mu olduğuna dair detay vermedi.

ABD Hava Kuvvetlerinden bir sözcü WSJ'ye yaptığı açıklamada, olay hakkında detay vermezken, ABD uçaklarının zaman zaman farklı nedenlerle üsler arasında rotasyon yapabildiğini kaydetti.

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